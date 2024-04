video suggerito

Il Pd presenta la Legge Schlein: spesa sanitaria al 7,5% del Pil per tagliare le liste d'attesa Il Partito democratico ha presentato un disegno di legge a prima firma Schlein per portare la spesa sanitaria al 7,5% e tagliare così le liste d'attesa. "Sulla sanità pubblica Meloni mente", attacca la segretaria dem.

A cura di Annalisa Girardi

Il Partito democratico ha presentato una proposta di legge per tagliare le liste d'attesa in Sanità. La prima firma è quella della segretaria, Elly Schlein, che in un annuncio social ha spiegato come l'obiettivo sia quello di portare la spesa per la sanità pubblica al 7,5% del Pil. "Come Partito democratico abbiamo presentato, a mia prima firma, una proposta di legge per tagliare le liste d'attesa che ormai impediscono alle persone di curarsi", si legge. E ancora: "Vogliamo portare al 7,5% del Pil la spesa per la sanità pubblica in cinque anni".

In un video, la segretaria dem attacca la presidente del Consiglio: "Giorgia Meloni continua a mentire sui fondi alla sanità pubblica. Sono gli stessi dati del governo a smentirla, perché si vede che da quando c'è lei la spesa sanitaria sul Pil sta inesauribilmente scendendo fino ai livelli di prima della pandemia. E in più hanno fatto un taglio di 1,2 miliardi dai fondi del Pnrr, di cui si stanno lamentando anche le Regioni governate dalla destra. Noi non ci stiamo".

Secondo Schlein il governo sta spingendo per un modello sanitario per cui chi ha la disponibilità economica va a curarsi nel privato, mentre i più vulnerabili si trovano semplicemente a dover rinunciare alle cure: "Il Partito Democratico difenderà la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che porta avanti questa destra. Il modello di sanità che stanno spingendo è quello in cui chi ha il portafoglio gonfio riesce a saltare le liste d'attesa infinite per andare direttamente dal privato. Ma chi non ha questa possibilità sta rinunciando a curarsi, come già accade a più di 4 milioni di italiani. Non lo accettiamo", conclude.

La capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, commentando la proposta di legge Schlein, ha poi aggiunto sui social: "Per una Sanità pubblica efficiente e vicina ai cittadini servono risorse per cure, personale, strutture, ricerca. Parte in commissione la legge a prima firma Elly Schlein per portare gli investimenti fino al 7,5% del Pil come nella media Ue. È un diritto da salvare".