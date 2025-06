Manifestazione contro il Riarmo, il corteo in diretta da Roma: M5s e Avs in piazza, assente il Pd

La manifestazione contro il Riarmo oggi, sabato 21 giugno, le notizie in diretta da Roma: il corteo parte alle ore 14 da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense) per concludersi al Colosseo, dove è previsto un grande flash mob. Al corteo saranno presenti il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, con i loro rispettivi leader, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fraoianni. Il Partito democratico invece, non ha aderito. La segretaria Elly Schlein sarà ad Amsterdam per il vertice con Verdi e Socialisti, mentre solo alcuni parlamentari dem parteciperanno come singoli.

La manifestazione è stata promossa dalle reti che aderiscono alla campagna "Stop Rearm Europe" che si oppone "alla corsa al riarmo" e "alla logica della geopolitica e dei blocchi culturali e militari". Si tratta di uno degli eventi di mobilitazione previsti contro il piano di difesa Ue e in vista del vertice Nato del 24 e 25 giugno, che sarà incentrato sull'aumento della spese militari da parte degli alleati, in un quadro di forti tensioni internazionali segnate dalla recente escalation tra Israele e Iran.

