Vaccinare mezzo milione di persone al giorno, il piano del generale Figliuolo per salvare il Natale

A cura di Tommaso Coluzzi

Il generale Figliuolo alza il target e punta al mezzo milione di vaccinati al giorno. Fresco di nuova nomina a capo del Comando operativo di vertice interforze – la cui sigla è Covi – il commissario straordinario all'emergenza Covid spiega alla Stampa cosa succederà nei prossimi dieci giorni alla campagna di vaccinazione. Il piano per i primi dodici giorni di dicembre era chiaro: 400mila somministrazioni al giorno. Target rispettato e superato dalle Regioni nella maggior parte dei casi, ma ora che comincia la vaccinazione anche nella fascia 5-11 anni serve uno sprint ulteriore. Il generale fissa il nuovo target a mezzo milione al giorno, per arrivare a un Natale più sereno e più sicuro.

Figliuolo spiega che "i target minimi finora sono stati rispettati" e che "le Regioni stanno superando le aspettative e si è creato un bell'effetto emulativo", fondamentale per "anticipare le mosse del virus". Ora "contiamo di mantenere la media di 500mila somministrazioni nei feriali e di 300-350mila nei festivi da qui fino al 26 dicembre". E assicura che le dosi ci sono, per vaccinare tutti. Per i successo raggiunto finora nella campagna vaccinale, il generale ringrazia i cittadini "per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato".

La nuova sfida all'orizzonte, oltre alla terza dose su cui la risposta sembra buona, è la vaccinazione contro il Covid dei bambini nella fascia 5-11 anni. E se al Centro e al Nord è boom di prenotazioni, al Sud si procede a rilento: "Credo nel ruolo dei pediatri di libera scelta, persone di fiducia e riferimento per le famiglie – sottolinea Figliuolo – a cui si aggiungono iniziative locali di informazione per i genitori". Il generale spiega che la struttura commissariale è pronta a "vaccinare tutta la platea" di bambini in quella fascia d'età. Dopo l'approvazione dell'Aifa, è stata programmata "la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer". È solo "la prima tranche, che poi verrà integrata da gennaio in avanti".