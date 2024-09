video suggerito

Ursula von der Leyen presenta la sua squadra: Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione europea La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha presentato oggi al Parlamento di Strasburgo la lista di nomi dei suoi commissari per i prossimi cinque anni: Raffaele Fitto per l’Italia risulta designato come vicepresidente esecutivo della Commissione europea con incarichi su “coesione e riforme”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è intervenuta in conferenza stampa dopo l'incontro con la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, annunciando che saranno in tutto sei i vicepresidenti esecutivi della prossima Commissione europea, quattro donne e due uomini: la spagnola Teresa Ribera, la finlandese Henna Virkkunen, l'estone Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera, e la romena socialista Roxana Minzatu. Gli uomini sono il francese Stéphane Séjourné – che ha preso il posto di Thierry Breton, ritiratosi ieri con una lettera polemica – e l'italiano Raffaele Fitto, che risulta designato come vicepresidente esecutivo con incarichi su "coesione e riforme". Sarà responsabile di "sviluppo regionale e delle città".

"L'incarico affidato a Raffaele Fitto riflette l'importanza di un paese fondatore come l'Italia ma ho guardato anche alla composizione del Parlamento europeo, dove Ecr ha due vicepresidenti", ha detto la presidente della Commissione europea.

Poco dopo l'annuncio è arrivato il commento di Meloni sui social: "Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito UE. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia".

La spagnola Teresa Ribera sarà la vicepresidente esecutiva responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, mentre il francese Stéphane Séjourné sarà vicepresidente esecutivo per la Politica industriale. La finlandese Henna Virkkunen si occuperà di Sovranità Tecnologica, Sicurezza e Democrazia, mentre la romena Roxana Minzatu sarà responsabile Persone, Competenze e Preparazione. Kaja Kallas sarà vicepresidente esecutiva e Alto rappresentante per gli Affari Esteri e la Sicurezza.

"Ogni membro del Collegio è uguale e ogni commissario ha pari responsabilità nel realizzare le nostre priorità. Ciò significa che tutti i commissari devono lavorare insieme, ed è con questo spirito che ogni vicepresidente esecutivo avrà anche un portafoglio su cui concentrarsi, in modo che dovrà lavorare con l'ambiente di sicurezza. Questo è anche il motivo per cui questa volta non abbiamo il livello di vicepresidente" ma solo quello di vicepresidenti esecutivi, ha spiegato ancora la presidente della Commissione europea. Ci sono cinque nuovi portafogli: Difesa, Mediterraneo, Commercio e Sicurezza economica.

La nuova lista dei commissari annunciata da Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato al Parlamento Ue la sua proposta per la composizione della prossima Commissione europea: l'elenco completo è composto da 28 nomi. Lo slovacco Maros Sefcovic sarà il commissario per il Commercio e la sicurezza economica, un nuovo portafoglio che comprende anche la politica doganale, e commissario per le relazioni interistituzionali e la trasparenza. Il lettone Valdis Dombrovskis avrà un doppio ruolo: sarà il commissario per l'Economia e la produttività e commissario per l'Attuazione e la semplificazione. La croata Dubravka Suica sarà commissaria per il Mediterraneo, mentre l'ungherese Oliver Varhely sarà commissario per la Salute e il benessere degli animali.

All'olandese Wopke Hoekstra confermato l'incarico di commissario per il Clima, la crescita pulita e l'azzeramento delle emissioni, mentre il lituano Andrius Kubilius sarà il commissario per la Difesa e lo spazio. La slovena Marta Kos sarà commissaria per l'Allargamento e sarà anche responsabile del vicinato orientale.

Al ceco Jozef Síkela assegnato il ruolo di commissario per i Partenariati internazionali, mentre il cipriota Costas Kadis sarà il commissario per la Pesca e gli oceani. La portoghese Maria Luís Albuquerque sarà la commissaria per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti e la belga Hadja Lahbib la commissaria per la Preparazione e la gestione delle crisi.

L'austriaco Magnus Brunner sarà il commissario per gli Affari interni e la migrazione, mentre la svedese Jessika Roswall sarà la commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva. Al polacco Piotr Serafin andrà la competenza per il Bilancio, la lotta alla frode e la pubblica amministrazione, mentre il danese Dan Jorgensen sarà il commissario per l'Energia e gli alloggi e la bulgara Ekaterina Zaharieva sarà commissaria per la Ricerca e l'innovazione.

E ancora, l'irlandese Michael McGrath sarà il commissario per la Democrazia, la Giustizia e lo Stato di diritto. Al greco Apostolos Tzitzikostas, andrà la delega ai Trasporti sostenibili e il turismo e il lussemburghese Christophe Hansen sarà il commissario per l'Agricoltura e l'Alimentazione mentre, infine, il maltese Glenn Micallef sarà commissario per l'Equità intergenerazionale, la cultura, i giovani e lo sport.