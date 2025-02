video suggerito

Trattare da soli o rispondere insieme al resto d'Europa? Il governo si divide di fronte ai dazi di Trump Il presidente Usa Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 25 percento sui prodotti in arrivo dall'Europa. Nella maggioranza di governo c'è chi chiede una risposta comune della Ue alle minacce di Trump e chi invece pensa che l'Italia debba trattare da sola con il tycoon Usa, per scongiurare le tariffe sulle proprie merci. Il ministro dell'Economia Giorgetti si è schierato a favore di questa seconda opzione. Mentre la premier Meloni per ora rimane in sileznio.

A cura di Marco Billeci

La maggioranza continua ad andare in ordine sparso sul tema dei dazi al venticinque percento, che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di voler imporre sulle merci provenienti dall'Unione europea. Da una parte c'è chi chiede che l'Italia tratti da sola con Trump – puntando sul rapporto amichevole tra i due governi – per spuntare un trattamento di favore, magari migliore rispetto agli altri partner europei. Su questa linea ci sono Salvini e l'ala dura del leghismo. Dall'altra parte c'è chi sostiene la necessità di una risposta comune della Ue, come Forza Italia di Antonio Tajani e il governatore del Veneto Zaia, espressione della parte più moderata del Carroccio. In mezzo Giorgia Meloni, impigliata in un dilemma a cui ancora non ha trovato soluzione.

Le parole di Giorgetti

Parlando in conferenza stampa il 28 febbraio a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti un po' a sorpresa si è schierato dalla parte di chi pensa che l'Italia debba fare da sola. A chi gli chiedeva quale dovrebbe essere la reazione alle politiche protezionistiche americane, Giorgetti ha risposto: "Penso che possa essere bilaterale, perché può essere bilaterale". E poco dopo ha argomentato: "La Commissione europea esercita il suo ruolo e anzi lo deve fare. Poi noto che ogni singolo Paese Ue si muove anche per conto proprio. Questo è un dato di fatto. Bene o male bisogna che ciascuno si muova anche per conto proprio".

Le parole di Giorgetti riecheggiano, anche se con toni più soft, quelle pronunciate il giorno prima dal leader del suo partito, Matteo Salvini, che aveva definito "una minaccia ridicola" la promessa della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen di difendere l'industria continentale dall'aggressività del tycoon. E aveva invitato il governo italiano a "sfruttare l'onda" trumpiana, andando a discutere direttamente con il presidente Usa.

Di parere opposto è invece un altro big leghista, il governatore veneto Luca Zaia, che in un'intervista a Repubblica ha detto: "L'Unione europea deve rispondere in maniera unita", auspicando che di fronte al tentativo di Trump di dividere la Ue, questa parli con una sola voce. Dello stesso avviso è pure l'atro vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, per cui: "Le risposte sulla questione dei dazi sono di livello europeo, non di livello nazionale".

A fare ordine in questo caos di voci in contrasto tra loro, dovrebbe essere la premier Giorgia Meloni, che però al momento non si è pronunciata sulla questione. Da palazzo Chigi niente trapela nemmeno riguardo alle dichiarazioni di Giorgetti, che dunque al momento non possono essere considerate come la posizione ufficiale del governo. D'altronde, Meloni si deve muovere su un crinale complicato: da una parte rivendica il rapporto privilegiato con Trump, dall'altra strappare l'unità europea su una questione così importante avrebbe conseguenze politiche non indifferenti. E non è affatto detto che servirebbe a tutelare meglio gli interessi italiani. Domenica la premier sarà a Londra, per il vertice sull'Ucraina, convocato dal leader britannico Starmer. Quella potrebbe essere l'occasione per rompere il silenzio anche sulla guerra commerciale promessa da Trump.