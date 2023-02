Ticket sui farmaci, chi lo fa pagare e chi no: quanto ci guadagnano le Regioni ogni anno Le Regioni si muovono in ordine sparso sul ticket sui farmaci, tra chi lo fa pagare persino agli esenti e chi lo ha eliminato su tutte le medicine. A livello nazionale gli incassi arrivano a 400 milioni di euro all’anno.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il prezzo dei farmaci varia da Regione a Regione, e non perché a seconda della città o della provincia costi di più reperire questa o quella medicina. Tutto dipende dai ticket regionali, che cambiano e hanno importi differenti in tutta Italia. Si va da chi non li fa pagare proprio a chi applica un prezzo maggiorato anche per chi sarebbe tecnicamente esente, in una vera e propria giungla in cui è molto difficile districarsi. Un'analisi approfondita realizzata da Quotidiano Sanità fa luce su tutte queste differenze, paragonando la situazione Regione per Regione.

Otto Regioni e una Provincia autonoma non fanno pagare il ticket sui farmaci: parliamo di Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trento (Pa) e Umbria. Ci sono poi cinque casi in cui il ticket si paga, ma i prezzi sono abbastanza simili: un cittadino non esente paga due euro a confezione, con un massimo di quattro euro per ricetta; gli esenti pagano almeno un euro a confezione, fino a sei in alcuni casi a seconda della ricetta. Le cinque, tra Regioni e Province autonome, sono Bolzano (Pa), Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta e Veneto.

Infine, secondo quanto ricostruito da Quotidiano Sanità, nelle altre sei Regioni il sistema è a scaglioni. Succede in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Il funzionamento, però, cambia a seconda del territorio. In Campania si pagano due euro per i farmaci nella lista di trasparenza, mentre per tutti gli altri sono un euro e cinquanta centesimi a confezione per un massimo di tre euro, più due euro fissi a ricetta. Nel Lazio, invece, per i farmaci presenti nella lista della Regione non si paga il ticket, per gli altri sono due euro e cinquanta a confezione per i farmaci che costano meno di cinque euro, per quelli che costano di più si arriva a quattro euro di ticket.