Terapie intensive e ricoveri in ospedale, le Regioni più vicine alla zona gialla secondo i dati Nessuna Regione cambierà colore la prossima settimana, ma guardando all’aggiornamento quotidiano dei dati Agenas sull’occupazione di posti letto d’ospedale in terapia intensiva e in area medica è possibile ipotizzare quali Regioni rischiano la zona gialla dal 20 settembre. Intanto la Sicilia resta l’unica Regione in fascia gialla, il resto d’Italia è in zona bianca.

A cura di Tommaso Coluzzi

La settimana si chiude con il consueto monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del venerdì, che ha comunicato gli indicatori decisionali per il cambio di colori delle Regioni con un verdetto semplice: la prossima settimana non ci sarà nessuno spostamento di zona. La Sicilia resta gialla e il resto d'Italia bianca. I dati aggiornati del portale Covid-19 dell'Agenas, però, permettono di dare un'occhiata all'andamento delle terapie intensive e dei reparti d'ospedale nelle Regioni. Guardando alle tendenze e al riempimento delle strutture sanitarie, infatti, è possibile ipotizzare quali Regioni potranno cambiare colore dalla settimana successiva, o più che altro quali potrebbero andarci vicino e quali invece sono lontane dalle soglie di rischio previste per la zona gialla.

I dati di terapie intensive e ricoveri Regione per Regione

Secondo i dati dell'Agenas aggiornati ad oggi, nessun'altra Regione a parte la Sicilia ha numeri da zona gialla. Per lasciare la fascia bianca bisogna aver superato contemporaneamente sia il limite del 10% dei posti letto occupati nelle terapie intensive, sia quello del 15% dei posti occupati in area medica. Ecco i dati Regione per Regione:

Abruzzo: 3% terapia intensiva, 6% area medica

Basilicata: 5% terapia intensiva, 13% area medica

Calabria: 8% terapia intensiva, 17% area medica

Campania: 4% terapia intensiva, 10% area medica

Emilia Romagna: 5% terapia intensiva, 5% area medica

Friuli Venezia Giulia: 7% terapia intensiva, 4% area medica

Lazio: 6% terapia intensiva, 7% area medica

Liguria: 4% terapia intensiva, 5% area medica

Lombardia: 4% terapia intensiva, 6% area medica

Marche: 11% terapia intensiva, 6% area medica

Molise: 0% terapia intensiva, 4% area medica

Provincia autonoma di Bolzano: 7% terapia intensiva, 5% area medica

Provincia autonoma di Trento: 0% terapia intensiva, 4% area medica

Piemonte: 4% terapia intensiva, 3% area medica

Puglia: 5% terapia intensiva, 7% area medica

Sardegna: 12% terapia intensiva, 14% area medica

Sicilia: 12% terapia intensiva, 21% area medica

Toscana: 10% terapia intensiva, 8% area medica

Umbria: 7% terapia intensiva, 8% area medica

Valle d'Aosta: 0% terapia intensiva, 2% area medica

Veneto: 5% terapia intensiva, 3% area medica

Chi rischia la zona gialla e quando ci può passare

Sicilia a parte, che ormai da settimane è tornata in zona gialla, sono diverse le Regioni vicino alle soglie limite e che in parte le hanno già superate. La Sardegna, della quale si parla da giorni in ottica zona gialla, ha le terapie intensive sopra alla soglia dei dieci punti (12%), ma ha i posti letto in area medica pieni al 14%. Discorso opposto per la Calabria, che invece ha superato la soglia dei posti in reparto con il 17% ma è sotto al limite in terapia intensiva con l'8%. Per queste due Regioni, se la prossima settimana ci dovesse essere un peggioramento della situazione, resta il rischio zona gialla dal 20 settembre. In altri casi invece l'ipotesi è più remota: le Marche sono all'11% in terapia intensiva, ma al 6% in area medica e la Toscana ha rispettivamente il 10% e 8%.