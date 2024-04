Prende un caffè al distributore, ma dentro ci sono insetti: 21enne finisce in terapia intensiva in Spagna

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Una ragazza di 21 anni ha rischiato la vita dopo aver bevuto un caffè, preso presso un distributore automatico, ma al cui interno ha trovato degli insetti. È successo lunedì scorso in Spagna, precisamente all'aeroporto di Palma de Maiorca: la giovane, che lavora per una compagnia aerea, si trovava allo scalo Son Sant Joan quando si è verificato l'incidente.

Come riporta il quotidiano locale Ultima Hora, la ragazza aveva preso il caffè insieme ad altri colleghi da un distributore automatico, ma ha subito notato che aveva un sapore strano. Quando ha dato uno sguardo più ravvicinato alla tazza, si è accorta che all'interno c'erano degli insetti.

Dopo poco il suo viso ha cominciato a gonfiarsi e ha avuto difficoltà a respirare: si trattava di uno shock anafilattico. I colleghi hanno avvisato i servizi medici dell'aeroporto dopo aver constatato che la sua salute stava rapidamente peggiorando. È stata in seguito trasferita in ospedale dove è stata ricoverata per 36 ore nel reparto di terapia intensiva prima di essere dimessa nelle scorse ore.

La famiglia della ragazza ha ora presentato una denuncia contro l'aeroporto alla Polizia Nazionale delle Baleari, che ha aperto un'indagine, sottolineando che la presenza di insetti nella tazza di caffè è un possibile crimine contro la salute pubblica e potrebbe anche corrispondere al reato di lesioni dolose. Il distributore, situato in un'area dello scalo riservata ai dipendenti e che è stato messo fuori uso, si legge nella denuncia, era "chiaramente mal mantenuto dal personale dell'aeroporto".

Anche la direzione dell'aeroporto di Palma ha annunciato che aprirà un'indagine sull'accaduto e richiederà alla società proprietaria di visionare tutte le macchine per garantire che un evento simile non si ripeta.