Macron dice che le armi nucleari (di cui la Francia dispone) sono “imprescindibili per la difesa Ue” L’arma nucleare, di cui la Francia dispone, è “elemento imprescindibile della difesa europea per costruire le garanzie di sicurezza”: lo ha detto Emmanuel Macron. “Siamo accerchiati e non siamo armati a sufficienza”, ha poi aggiunto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

"La nostra Europa è mortale, può morire". È l'avvertimento lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso sull'Europa alla Sorbona di Parigi. Sottolineando che esiste un "rischio immenso" all'orizzonte nel prossimo decennio, "perché ci troviamo in un momento senza precedenti di sconvolgimento del mondo, di accelerazione di grandi trasformazioni", Macron ha anche ribadito che "sta a noi" decidere il futuro verso cui ci dirigiamo.

Macron ha invocato una "Europa potenza", per rispondere alle grandi sfide del Ventunesimo secolo. A cominciare da un "cambio di passo sulla difesa": il presidente francese ha spiegato che "la condizione imprescindibile della nostra sicurezza è che la Russia non vinca la guerra d'aggressione contro l'Ucraina".

L'Europa, ha detto, "non deve più essere vassallo degli Stati Uniti" nello scenario internazionale. "Dobbiamo in qualche modo uscire da una forma di stato di minoranza strategica. Quello che dobbiamo far emergere, e questo è il nuovo paradigma in materia di difesa, è una difesa credibile del continente europeo".

E ancora: "Siamo accerchiati e non siamo armati a sufficienza", di fronte alla sfide che "potenze regionali senza scrupoli" come Cina e Russia pongono. "Le regole del gioco sono cambiate ed è finita l'epoca in cui l'Europa delegava agli Stati Uniti la sua protezione. È oggi che c'è in gioco la nostra capacità di garantire la nostra sicurezza e perché le grandi transizioni e le sfide poste dall'intelligenza artificiale, dalla transizione digitale e dall'ambiente sono in gioco ora. L'attacco contro le democrazie liberali e i nostri valori e contro quello che è il sostrato stesso della civiltà europea si gioca adesso".

Macron ha poi concluso affermando che la Francia è pronta a mettersi in prima linea nella difesa europea, grazie all'arma atomica, che descrive come "elemento imprescindibile della difesa europea per costruire le garanzie di sicurezza". E ha chiuso: "La Francia dispone dell'arma nucleare quindi della possibilità di dissuasione".