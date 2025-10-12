Tajani posta un video del tricolore a Gaza ma l’autore lo smentisce: “Ringraziavamo gli italiani, non il governo”

L’autore del video della bandiera italiana a Gaza ha smentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che negli scorsi giorni aveva pubblicato le immagini definendole “un segno della riconoscenza e della gratitudine” dei palestinesi per l’operato del governo: “Ringraziavamo gli italiani, solidali con la Palestina, non il governo. Inaccettabile che qualcuno usi i nostri video per dirlo”.

"Buongiorno amici, faccio questo video per chiarire una cosa. Quando abbiamo postato il video con la bandiera italiana e abbiamo ringraziato il popolo italiano, abbiamo ringraziato chi in Italia ha manifestato per la causa palestinese. Li ringraziamo per la solidarietà verso il nostro popolo e per le manifestazioni contro quello che vediamo nella Striscia di Gaza", ha dichiarato il cittadino palestinese, che ha aggiunto: "Non è accettabile che qualcuno usi i nostri video e dichiari che stavamo ringraziando il governo italiano. Non stavamo ringraziando il governo italiano, ringraziavamo il popolo italiano che è solidale con la Palestina e faccio video questo video per chiarirlo. Grazie".

Il 9 ottobre il vicepremier aveva postato un video in cui si vedono un ragazzo e un bambino sventolare le bandiere italiane e palestinese mentre si muovono tra le macerie di Gaza. "La Palestina vi vede Italia. Grazie e grazie a tutte le nazioni del mondo per la solidarietà e il supporto", è la scritta che compare nel filmato ripubblicato dal ministro, che lo ha interpretato come un ringraziamento dei palestinesi nei confronti del governo. "Il Tricolore sventola anche a #Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia. Viva la pace!", si legge nella descrizione su X.

L'autore del video ha voluto rispondere pubblicamente smentendo categoricamente la versione del ministro. Nei commenti, ha rincarato la dose: "Questo messaggio è per il ministro Tajani, che pensava che quella bandiera italiana fosse per ringraziare il governo. Di cosa poi? Del suo ruolo attivo nel supporto del genocidio nei confronti della popolazione di Gaza?", ha scritto, accusando l'esecutivo di complicità nel massacro dei palestinesi.

L'intenzione del filmato non era quindi quella di ringraziare il governo, ma i cittadini italiani che in queste settimane si sono mobilitati massicciamente per la causa palestinese. Le manifestazioni contro il genocidio a Gaza e a supporto della Global Sumud Flotilla hanno visto centinaia di migliaia di italiani scendere in piazza in moltissime città, per chiedere giustizia per i palestinesi, in polemica con l'immobilismo delle istituzioni.