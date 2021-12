Super Green Pass, cosa sarà vietato ai non vaccinati e da quando: le nuove regole del decreto Con il nuovo decreto il governo ha allungato la lista dei luoghi dove vige l’obbligo di Super Green Pass: ora servirà anche per accedere ad alberghi, fiere, congressi, piscine, impianti sciistici e anche nei ristoranti all’aperto. Obbligatorio anche su tutti i mezzi di trasporto. Vediamo quindi che cosa non potrà più fare dal 10 gennaio chi non si è vaccinato.

Dal 10 gennaio è in arrivo una stretta per i No Vax. Con l'ultimo decreto approvato ieri sera, infatti, il governo ha allungato la lista dei luoghi dove vige l'obbligo di Super Green Pass, quello ottenibile solo con vaccino o guarigione: ora servirà anche per accedere ad alberghi, fiere, congressi, piscine, impianti sciistici e anche nei ristoranti all'aperto. Insomma, con l'anno nuovo la Certificazione Covid rafforzata diventerà di uso sempre più comune, escludendo quindi chi non si è vaccinato da tutta una serie di attività e contesti sociali. Vediamo quindi come cambiano le regole dal prossimo 10 gennaio, dove servirà il Green Pass rafforzato e che cosa non potrà fare chi non si è vaccinato.

Dove servirà il Super Green Pass dal 10 gennaio

La prima introduzione del Super Green Pass da parte del governo è stata per i cinema, teatri e stadi, per i bar e ristoranti al chiuso (anche per la consumazione al banco) e per le feste e cerimonie pubbliche. Con il decreto di Natale questo elenco di attività e luoghi era stato poi aggiornato e si erano aggiunti i musei e le mostre, le piscine e le palestre (anche solo per gli spazi adibiti a spogliatoio), i centri termali e i parchi di divertimento, i centri culturali, sociali e ricreativi, le sale gioco e scommesse.

Le nuove regole per il Super Green Pass, dai trasporti agli alberghi

L'ultimo provvedimento del governo, infine, ha stabilito che dal 10 gennaio la Certificazione rafforzata serva anche per accedere ad alberghi e strutture ricreative, le feste dopo le cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, centri congressi, bar e ristoranti anche all'aperto, impianti sciistici, piscine e centri benessere anche all'aperto, attività dei centri sociali, culturali e ricreativi anche all'aperto. E infine, su tutti i mezzi di trasporto compreso quello pubblico locale.

Cosa non potrà fare chi non si vaccina

Tutte queste attività, quindi, saranno precluse a chi non si vaccina (chiaramente non per quanto riguarda i casi di esenzione certificati clinicamente che dispongono di apposito certificato). Di fatto il Green Pass base, quello che si poteva ottenere anche mediante tampone e che aveva una durata ridotta di 48 ore, resta valido solo per recarsi a lavoro. Una misura con cui il governo cerca di spingere ulteriormente la popolazione a vaccinarsi in questa fase complessa della pandemia, in cui l'impennata della variante Omicron non accenna ancora a placarsi.