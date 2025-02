video suggerito

Sottosegretario Delmastro a processo per il caso Cospito, oggi la sentenza: pm chiedono l’assoluzione Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è imputato per rivelazione di segreto d’ufficio. La sentenza del processo, legato al caso Cospito, è attesa oggi. La procura di Roma ha chiesto l’assoluzione per mancanza di elemento soggettivo: il sottosegretario avrebbe rivelato documenti segreti, ma senza sapere che lo fossero. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Luca Pons

È attesa oggi la sentenza di primo grado per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio a seguito del caso Cospito. La procura di Roma, questa mattina, ha chiesto l'assoluzione. Non perché Delmastro non abbia rivelato un segreto d'ufficio, stando all'accusa, ma perché sarebbe "mancato l'elemento soggettivo". Ovvero, il sottosegretario non avrebbe saputo che si trattava di un'informazione segreta. Una richiesta diversa da quella che lo stesso Delmastro aveva previsto poche settimane fa, quando aveva detto di aspettarsi una condanna ma aveva escluso, in ogni caso, le dimissioni.

Perché Delmastro è a processo: il caso Cospito

Il caso è iniziato nel gennaio 2023, quando – secondo quanto ricostruito dalle carte dell'inchiesta – il sottosegretario avrebbe chiamato Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) per chiedere di ottenere una relazione della Polizia penitenziaria su Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di 41-bis. In quelle settimane si stava accendendo il dibattito su Cospito, sul suo sciopero della fame e sulla sua protesta contro le condizioni in cui era (ed è tuttora) imprigionato.

Qui sarebbe avvenuto il passaggio più importante della vicenda. Delmastro avrebbe passato quelle relazioni, che erano "a limitata divulgazione", a Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, suo compagno di partito e coinquilino.

Nei documenti c'erano delle conversazioni tra Cospito e altre persone detenute in 41-bis, che Donzelli pochi giorni dopo avrebbe citato in Aula per attaccare alcuni parlamentari del Partito democratico che erano andati a trovare l'anarchico in carcere. Non a caso, nel processo si sono costituiti parti civili proprio quei parlamentari: Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini.

A novembre 2023, dopo un'iniziale richiesta di archiviazione della Procura – respinta dal gip, che aveva chiesto l'imputazione coatta – era arrivato il rinvio a giudizio. Oggi, il processo di primo grado arriva a conclusione. E, come detto, la Procura ha chiesto l'assoluzione.

La richiesta della Procura: "Assoluzione per mancanza elemento soggettivo"

La linea difensiva di Delmastro finora è stata che non sapeva che quei documenti fossero secretati. E, in ogni caso, riteneva che Donzelli in quanto parlamentare avesse diritto a visionarli. A sua volta, quindi, non avrebbe informato il deputato di FdI che i documenti erano a "limitata divulgazione": per questo, Donzelli non è stato coinvolto nel processo se non come testimone.

Una linea su cui il procuratore aggiunto Paolo Ielo, nella sua requisitoria: "Abbiamo prodotto la richiesta di archiviazione", ha detto, e "non ci spostiamo di un millimetro da qui. Lo abbiamo già fatto, utilizzando lo stesso principio per tutti i cittadini, anche in un processo analogo con imputato diverso celebrato qualche settimana fa". In particolare, la richiesta è stata di "assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo". Nel linguaggio penale, l'elemento soggettivo è sostanzialmente la volontà di commettere un reato: Delmastro non sapeva che si trattasse di un segreto d'ufficio, e quindi nel rivelarlo non ha commesso alcun illecito. Questa la tesi dei pm.