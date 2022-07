Sondaggio, continua ascesa di Fratelli d’Italia: è primo partito davanti al Pd, crollano Lega e M5s È ancora Fratelli d’Italia la prima forza politica secondo l’ultimo sondaggio Swg, trasmesso durante il telegiornale di La7. A seguire il Partito democratico. Distantissimi Lega e M5s.

A cura di Annalisa Girardi

Da giorni ormai si fanno sentire le fibrillazioni che agitano la maggioranza. Le minacce della crisi arrivano da più fronti e sia il Movimento Cinque Stelle che la Lega stanno iniziando a mettere nero su bianco le loro condizioni per la permanenza nel governo. Intanto il Partito democratico ha messo in chiaro che se qualcuno deciderà di staccare la spina non si proverà a formare un nuovo esecutivo, ma si andrà al voto. Vediamo quindi come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Secondo il sondaggio Swg, andato in onda questa sera sul telegiornale di La7, la prima forza politica nel Paese è ancora Fratelli d'Italia, in crescita rispetto alla scorsa settimana. Se a fine giugno il partito di Giorgia Meloni era infatti dato al 23,4%, ora arriva al 23,6%, con lo 0,2 di punti percentuali in più. Al secondo posto troviamo il Partito democratico al 21,8%: anche i dem sono in lieve rialzo (sempre dello 0,2%) rispetto alla precedente rilevazione, ma rimangono comunque dietro FdI di quasi due punti percentuali.

Crolla invece la Lega, al 14,3%. Il Carroccio scende di 0,4 punti percentuali e finisce distantissimo dalle due prime forze politiche secondo i sondaggi. In discesa anche il Movimento Cinque Stelle, che in una settimana passa dall'11,5% all'11,2%. Forza Italia è invece in leggero aumento al 7,4%, sul 7,2% rilevato lunedì scorso.

Tra le forze politiche minori, invece, quella ad aver maggior fortuna è la federazione rappresentata da Azione e +Europa, che arriva al 5,2%, in leggerissimo calo rispetto a una settimana fa. A seguire Sinistra italiana al 2,7%, in aumento di 0,2 punti percentuali, i Verdi al 2,6%, Mdp Articolo 1 al 2,5% e infine Italia Viva stabile al 2,4%.