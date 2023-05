Sondaggi politici, volano Fratelli d’Italia e Partito Democratico mentre calano 5 Stelle e Lega Nell’ultima Supermedia dei sondaggi politici crescono sia Fratelli d’Italia che il Partito Democratico, mentre Movimento il 5 Stelle e la Lega calano leggermente. Stabili gli altri partiti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il dominio di Fratelli d'Italia nei sondaggi politici continua senza sosta, mentre il Pd prova a risalire verso la vetta nelle intenzioni di voto, senza riuscire ad avvicinarsi concretamente al primo partito. L'ultima Supermedia di Agi e Youtrend – che tiene conto delle rilevazioni settimanali dei principali istituti demoscopici – conferma le tendenze delle ultime settimane, che vanno di nuovo verso una polarizzazione tra i due principali partiti. Calano, infatti, Movimento 5 Stelle e Lega, mentre tra gli altri partiti c'è una sostanziale stabilità.

Fratelli d'Italia e Pd crescono, cala il Movimento 5 Stelle

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni conferma il suo momento positivo registrando un altro più 0,4% in media nei sondaggi politici e risalendo al 29,3%. L'abisso scavato nei confronti del Partito Democratico di Elly Schlein non accenna a ridursi, anche se lo stesso Pd continua a crescere con un più 0,5% che lo porta al 20,7%. Tra i dem e il partito della presidente del Consiglio ci sono quasi nove punti. Va male, invece, al Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,2% e torna di nuovo al 15,9%. I grillini non riescono ad assottigliare il distacco con gli ex alleati del Pd, almeno dal cambio di guida alla segreteria.

Male Lega e Forza Italia, stabili l'ex Terzo Polo e Verdi/Sinistra

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,1% e scende al 9,0%, seguita da Forza Italia di Silvio Berlusconi, che cala a sua volta di un decimo di punto e passa al 6,8%. Dietro al centrodestra c'è calma piatta: Azione di Carlo Calenda resta stabile al 4,3%, così come Italia Viva di Matteo Renzi non si smuove dal 3,0% e l'alleanza Verdi e Sinistra si ferma al 2,9%. Cala, invece, +Europa, che perde lo 0,1% e scende al 2,1%. Qui trova Italexit, stabile al 2,1%. Chiudono Unione Popolare all'1,5% (più 0,2%) e Noi Moderati all'1,0% (più 0,1%).