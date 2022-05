Sondaggi politici, vola Fratelli d’Italia con il Partito Democratico secondo Secondo l’ultimo sondaggio politico di Swg, in testa nelle intenzioni di voto c’è ancora Fratelli d’Italia, che consolida la vetta lasciando il Pd secondo a distanza di sicurezza. Sempre più distanti Lega e Movimento 5 Stelle, con i grillini che crollano ai minimi storici.

A cura di Tommaso Coluzzi

La crescita di Fratelli d'Italia non si ferma. Settimana dopo settimana il partito di Giorgia Meloni continua ad aumentare il proprio consenso nelle intenzioni di voto, con il Partito Democratico che insegue e si tiene a distanza minima, ma ha ormai ceduto la prima posizione. A confermare questa tendenza è il sondaggio di Swg per il Tg La7, che vede Lega e Movimento 5 Stelle ancora molto distanti dai primi due partiti. I grillini, inoltre, continuano a crollare nel consenso. Il tutto in un periodo in cui le coalizioni sono più deboli che mai, sia quella di centrodestra per via della rivalità interna tra Meloni e Salvini sia quella di giallorossa – mai veramente sbocciata – con Conte che ha puntato il dito contro Letta.

Il sondaggio elettorale, Fratelli d'Italia primo davanti al Pd

Il primo partito nelle intenzioni di voto del sondaggio Swg è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce dello 0,4% e sale al 22,1%, tenendo a distanza il Partito Democratico di Enrico Letta. I dem, infatti, nonostante crescano a loro volta dello 0,4% mantengono il mezzo punto di distacco, fermandosi al 21,6%. A seguire – ma molto lontana – c'è la Lega di Matteo Salvini, che torna crescere dello 0,2% e passa al 15,8%. Male, anzi malissimo, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini perdono ancora punti – lo 0,2% – e scivolano al 12,5%, praticamente il minimo storico.

Male Forza Italia, cresce la federazione tra Azione e +Europa

Sempre più vicino al Movimento 5 Stelle – anche se più per il calo dei grillini che per meriti propri – c'è il partito di Silvio Berlusconi: Forza Italia però perde lo 0,2%, calando all'8,0%. A seguire c'è la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, che invece guadagna lo 0,2% e sale al 5,3%. Poi troviamo i partiti più piccoli, tutti in calo rispetto alla settimana scorsa: Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,4% (meno 0,3%); i Verdi al 2,3% (meno 0,1%); Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza al 2,3% (meno 0,2%); Italia Viva di Matteo Renzi al 2,2% (meno 0,1%); Italexit con Paragone all'1,9% (meno 0,1%).