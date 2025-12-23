Sondaggi politici, sale ancora Fratelli d’Italia, al 31,3%: chi prende più voti tra i partiti

FdI vola al 31,3%. È il partito che cresce di più. I suoi alleati, Lega e Forza Italia, restano stabili. Il Pd scende al 22,1%, il M5s è al 12,7%. Ecco l’ultimo sondaggio Swg.

Fratelli d'Italia vola al 31,3%. È il partito che cresce di più nei sondaggi. I suoi alleati, Lega e Forza Italia, restano stabili. Analogo discorso per le opposizioni, che al netto di un lieve calo, mantengono gli stessi livelli di consenso. Il Partito democratico scende al 22,1%, il Movimento 5 Stelle è al 12,7%. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio politico realizzato da Swg.

Chi vince e chi perde secondo i sondaggi

Fratelli d'Italia continua a incassare consensi. Prende più di tutti nell'ultima settimana, tre decimi e si porta al 31,3%. Il suo primato è assoluto. Lo scontro sulla legge di bilancio, che ora si appresta a ricevere il primo via libera del Senato e a passare alla Camera per il rush finale, non sembra influenzare gli elettori.

Il caos sulle pensioni, con le norme su riscatti e finestre mobili prima annunciate e poi ritirate, così come la stretta contro il lavoratori sottopagati, infilata di soppiatto poco prima del voto al Senato e dopo cancellata a seguito delle polemiche, non sposta voti né da una parte né dall'altra. O almeno questo è quello che risulta dalle rilevazioni condotte in questi mesi dai principali istituti demoscopici.

Anche sul fronte delle opposizioni, le proposte su salario minimo, pensioni e sanità, per quanto siano temi sentiti dagli italiani, non hanno un riscontro in termini elettorali.

Il Partito democratico perde terreno, assesta un calo di due decimi, ma tutto sommato resta sopra il 22% (precisamente al 22,1%). La distanza con FdI, complice la vorticosa crescita di quest'ultimo, continua ad allungarsi e non sembra recuperabile.

Leggera variazione negativa per il Movimento 5 Stelle, che perde un decimo e resta al 12,7%. Alleanza Verdi-Sinistra invece, mantiene i suoi consensi al 6,8%.

Nel centrodestra, Forza Italia è ferma. Non guadagna né perde voti e si attesta all'8,1%. Cala invece la Lega. In generale, entrambi gli alleati di governo sono stabili. La variazione negativa per i leghisti non è particolarmente pesante, parliamo di due decimi. Il Carroccio così riesce a rimanere sopra gli azzurri, all'8,2%.

Decisamente più in basso, troviamo tutti i partiti più piccoli, di area centro-liberale. Azione si piazza sopra la soglia di sbarramento, al 3,1% (+0,1%). Segue Italia Viva, che invece si colloca sotto, al 2,2% (-0,1%). Fanalino di coda +Europa, con l'1,4%, e Noi Moderati, all'1% (-0,1%), a chiudere la classifica.