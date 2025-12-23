Manovra 2026, in diretta il voto al Senato per l’approvazione: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio

Si approva oggi in Senato la legge di Bilancio 2026. Il testo poi passerà alla Camera per la discussione e la votazione finale, prevista per martedì 30. L’approvazione definitiva dovrà arrivare entro il 31 dicembre per evitare che scatti l'esercizio provvisorio. Ieri sera l'esecutivo, attraverso il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento alla manovra. Dopo circa 10 ore di interventi dei gruppi, poco prima delle otto di sera, il ministro dell'Economia Giorgetti ha preso la parola in Aula per replicare alle critiche delle opposizioni: "L'obiezione fondamentale che ho sentito nel dibattito è l'accusa al governo di attuare una politica di austerità. Questa politica di austerità io la traduco con il termine prudenza", ha rivendicato.

L'Aula dovrebbe riprendere i lavori in mattinata, alle 10, con le dichiarazioni di voto e la chiama per il voto finale. Il via libera di Palazzo Madama dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Ma è possibile che ci siano ritardi, dopo che il governo ha fatto marcia indietro sulla stretta sui lavoratori sottopagati: la misura, insieme ad altre quattro, dovrebbe infatti essere stralciata dal maxiemendamento del governo

Tornerà a riunirsi questa mattina alle 8:30 la commissione Bilancio del Senato, chiamata a esprimere il parere sul maxiemendamento. Dovrebbero saltare dal testo – si apprende da fonti parlamentari di Palazzo Madama – almeno cinque norme, tra queste ci sarebbe anche l'emendamento che concedeva uno ‘scudo' ai datori di lavoro che non hanno corrisposto un salario equo ai lavoratori, anche in caso di condanna ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Se passasse questa norma, in sostanza gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici, non pagano adeguatamente i propri lavoratori, in linea con quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, non sarebbero tenuti a corrispondere la differenza nel caso si fossero comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi.

Dovrebbe saltare pure la norma sulla inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali o locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle stesse, e quella che riduce da 3 anni a 1 anno il divieto di svolgere, alla cessazione del rapporto di lavoro, attività professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione presso la quale sono stati ricoperti incarichi che comportano poteri negoziali.

Verso lo stralcio anche le disposizioni in materia di magistrati fuori ruolo, tra cui la riduzione da 10 a 4 anni dell'anzianità di servizio per poter essere autorizzati al collocamento fuori ruolo e l'emendamento sulla revisione della disciplina del personale della Covip.