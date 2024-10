video suggerito

Sondaggi politici, quali partiti vanno meglio nei consensi: FdI cresce ancora, cala il M5s FdI cresce ancora nei consensi e non sembra temere la concorrenza dei partiti d’opposizione, tantomeno dei suoi alleati di governo, che seguono a distanza. A sinistra invece, calano sia Pd che M5s. Vediamo nel dettaglio i risultati dell’ultimo sondaggio Supermedia Youtrend/Agi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia cresce ancora nei consensi. L'ultima Supermedia Youtrend/Agi registra un quadro complessivamente positivo per il centrodestra che registra un segno più nell'ultima settimana (+0,5%) e sale al 48,1%.

Il centrosinistra invece, porta a casa un modesto +0,1%, complici forse le tensioni che stanno attraversando in questi giorni le opposizioni e che rendono sempre più lontana l'ipotesi di un campo largo alle prossime Regionali. Colpisce il dato relativo ai partiti dell'area più centrista: per l'oramai ex Terzo Polo il bilancio nei consensi è positivo, come mostra il +0,7% registrato. Vediamo nel dettaglio come stanno andando i singoli partiti negli indici di gradimento.

Fratelli d'Italia cresce ancora, stabile la Lega

Come detto, Fratelli d'Italia continua a crescere: con il 29,4% delle preferenze il partito di Giorgia Meloni guadagna un +0,4% confermandosi prima forza politica nel Paese.

Al momento il primato di FdI non sembra temere la concorrenza dei partiti d'opposizione, tantomeno dei suoi alleati di governo, che seguono a distanza. Nonostante un lieve aumento (+0,1%), infatti, Forza Italia si attesta al 9,3%, ben lontana dal partito della premier, ma comunque davanti al terzo partner di coalizione, la Lega.

Per il partito di Matteo Salvini, alle prese con la strenua difesa del suo leader nell'ambito del processo sul caso Open Arms, l'andamento nei consensi non registra una crescita rispetto alle altre due forze di centrodestra, ma tutto sommato il Carroccio resta stabile, all'8,5%. Nessuna variazione neanche per Noi Moderati, fermo allo 0,9%

Il M5s scende al 10,9%: cala anche il Pd

A sinistra, nonostante complessivamente il conto delle preferenze sia positivo (al 31,5% con un +0,1% rispetto settimana scorsa), i singoli partiti perdono terreno. Il Movimento Cinque Stelle in particolare, perde lo 0,8% e scende al 10,9%. Le schermaglie con Matteo Renzi e il netto no di Giuseppe Conte a una coalizione allargata che includa anche Italia viva alle prossime regionali, potrebbe aver pesato sul gradimento del Movimento, che per ora non sembra assolutamente intenzionato a ricucire con i renziani.

Dall'altra parte, il Partito democratico, che pare assistere inerme al naufragio del campo largo, è dato al 23,2%, in lieve calo (-0,1%). Stesso discorso vale per Alleanza Verdi-Sinistra che nell'ultima settimana perde lo 0,1%, fermandosi al 6,4%.

A crescere invece, sono principalmente i piccoli partiti dell'area centrista-liberale. Azione pare non aver risentito particolarmente delle fuoriuscite di pezzi importanti come Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Giusy Versace e di Enrico Costa, ma anzi guadagna uno 0,4%, che lo porta al 3,3%. Segno positivo anche per Italia viva (+0,2%), al 2,5% e per +Europa (+0,1%), all'1,8%.