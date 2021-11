Sondaggi politici, Pd primo davanti a FdI e Lega: M5s a due punti e mezzo dal Carroccio Il Partito democratico è la prima forza politica nel Paese, seguito da Fratelli d’Italia e Lega. Al quarto posto il Movimento Cinque Stelle, a soli due punti e mezzo dal Carroccio. È questo il quadro sulle intenzione di voto dipinto da Index Research per la trasmissione Piazzapulita di La7. L’indagine riguarda anche la figura di Mario Draghi e il parere degli italiani sul ddl Zan.

A cura di Annalisa Girardi

Come abbiamo detto, il Partito democratico si trova al primo posto al 19,8%. Al secondo posto, invece, troviamo Fratelli d'Italia al 19,1%, quindi a pochissima distanza dai dem. A seguire la Lega al 18,5%. Appena dopo il podio c'è il Movimento Cinque Stelle al 16%, a due punti e mezzo di distanza dal Carroccio. Nettamente più in basso, Forza Italia arriva secondo il sondaggio Index al 7,6%. Tra le forze politiche minori, invece, quella che concentra maggior consenso è Azione al 4,1%: è anche l'unica oltre la soglia di sbarramento. In coda troviamo infatti Sinistra italiana, Italia Viva, i Verdi, Articolo 1 e +Europa rispettivamente al 2,3%, 2,1%, 2,1%, 2,1% e 1,7%.

Per quanto riguarda invece Mario Draghi per il 59% degli intervistati dovrebbe restare a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio. Per il 23,8%, invece, dovrebbe andare al Colle. A volerlo come presidente della Repubblica sono specialmente gli elettori del centrosinistra (23,4% contro il 15,6% del centrodestra). Allo stesso modo sono di più gli elettori del centrosinistra quelli che vogliono Draghi premier fino al 2023: 60,3% contro il 53,6%.

Ad ogni modo il 61,3% degli intervistati afferma di essere contrario all'introduzione di un sistema presidenzialista in Italia, come suggerito dal ministro Giancarlo Giorgetti che aveva parlato della possibilità che Draghi continuasse a guidare l'azione di governo, specialmente nella gestione del Pnrr, pur salendo al Colle. Infine il sondaggio pone una domanda sul ddl Zan. Il 58,4% degli intervistati si dice favorevole al disegno di legge contro l'omotransfobia affossato in Senato, contro il 26,9% che afferma di essere invece contrario.