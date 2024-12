video suggerito

Sondaggi politici, Pd cresce mentre il M5s perde consensi: Lega e FI sempre più vicini Il Pd cresce e si avvicina a Fdi, che è al 28,8%. Il M5s invece scende all'11,4%. Forza Italia e Lega sono sempre più vicini. Vediamo cos'è emerso nell'ultima Supermedia sondaggi.

A cura di Giulia Casula

Il Partito democratico continua a crescere e si avvicina a Fratelli d'Italia, che è al 28,8%. Il Movimento 5 stelle invece perde terreno, all'11,4%.Forza Italia e Lega sono sempre più vicini, separati da appena 0,3 punti. Ecco l'ultima Supermedia sondaggi.

Come vanno i partiti secondo i sondaggi

Fratelli d'Italia chiude queste ultime due settimane con un 28,8%. La variazione registrata è minimale – parliamo di una flessione dello 0,1% – e restituisce un quadro ormai abbastanza noto per quel che riguarda l'andamento dei consensi per Fdi.

Il partito mantiene la prima pozione in classifica, da cui guarda a distanza le altre forze politiche, senza temerne la concorrenza. L'unica eccezione in questo scenario può rappresentarla il Partito democratico, che negli ultimi mesi ha recuperato terreno ed è in crescita.

I dem guadagnano lo 0,3% e salgono al 23,5%, a circa cinque punti di distanza da Fratelli d'Italia. Il distacco resta ancora ampio ma si può dire che il Pd al momento è l'unico partito in grado di sfidare Meloni nella sfida dei consensi.

Dall'altra parte infatti, il Movimento 5 Stelle non sembra vivere il suo periodo più roseo. Dopo una complicata fase di riorganizzazione interna e di tensioni culminate con l'estromissione di Beppe Grillo, il movimento si attesta all'11,4% con un calo dello 0,2%.

Il M5s, che aveva recuperato qualche punto dopo la caduta delle europee di giugno, ad oggi pare aver arrestato la sua risalita. Pur arrivando terzo nei consensi, con i numeri attuali il partito di Giuseppe Conte non potrebbe giocare la stessa partita di Fdi e Pd, dai quali lo separano più di dieci punti.

Tornando nel centrodestra, il quadro delle preferenze sembra sostanzialmente invariato. Tra Lega e Forza Italia prosegue un testa a testa che vede i due partiti gravitare sempre attorno alle medesime posizioni, senza rilevanti oscillazioni.

Attualmente gli azzurri risultano avanti, al 9,1%, percentuale che hanno mantenuto nelle ultime due settimane, ma la Lega si è avvicinata. Con un leggero aumento, dello 0,1%, il Carroccio sale all'8,8%.

Variazioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni, a seconda di come la sentenza di assoluzione di Matteo Salvini nel caso del processo Open Arms influenzerà l'andamento dei consensi attorno al suo partito.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra mostra un lieve incremento, dello 0,1%, che la porta al 6,3%, terza forza di minoranza. Seguono poi tutti gli altri: Azione di Carlo Calenda è al 2,7% (+0,3%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi è rimasta ferma al 2,3%, inseguita da Più Europa, che è all'1,9% (-0,1%). Infine, Noi Moderati perde lo 0,2% e si posiziona all‘1%.