Sondaggi politici: Partito Democratico sempre in testa, Lega davanti a Fratelli d’Italia

Il Partito Democratico apre l’anno nuovo così come ha chiuso il vecchio: in testa ai sondaggi elettorali. A più di due punti di distanza la Lega, inseguita da Fratelli d’Italia. Crolla il Movimento 5 Stelle, buona la prima per la federazione tra Azione e +Europa.