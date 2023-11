Sondaggi politici, Meloni e Tajani i leader più amati, ma Conte si avvicina (e anche il M5s torna a salire) Questa settimana il partito di Giorgia Meloni registra un lieve calo: è sempre primo partito, ma perde lo 0,1% delle preferenze rispetto alla scorsa settimana.

A cura di Annalisa Cangemi

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono sempre i leader politici più graditi agli italiani: nell'ultima settimana il loro appeal è stabile. Seguono Giuseppe Conte ed Elly Schlein. È quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate il 9 e 10 novembre 2023, sul gradimento ai leader politici.

La leader più apprezzata è Giorgia Meloni, stabile al 44,1%, seguita, con distacco, da Antonio Tajani, che si conferma al 32,5%. Terzo posto per Giuseppe Conte al 30,8%, che questa settimana risulta in salita con un +0,2%; poi troviamo Elly Schlein al 30,3% (-0,3%), anche se questo calo non tiene conto dalla grande manifestazione di oggi a Roma a Piazza del Popolo, dove è stato il Pd a fare gli onori di casa, visto che il sondaggio è stato realizzato tra giovedì e venerdì. Bisognerà attendere la prossima settimana per capire se la visibilità che l'evento di oggi ha dato alla leader dem, e quale è stata la reazione dell'elettorato. Seguono Matteo Salvini 29,3% (-0,2%), Maurizio Lupi 25% (-0,1%), Emma Bonino 25% (+0,1%), Carlo Calenda 20,5% (+0,1%), Angelo Bonelli 16% (-0,1%), Nicola Fratoianni 15,2% (-0,2%), e infine, in ultima posizione, Matteo Renzi 14,7% (+0,2%).

Le intenzioni di voto

Un lieve calo è stato registrato nell'ultima settimana da Fratelli d'Italia, che rimane comunque sempre primo partito. Segno meno anche per Pd, Forza Italia e Lega, mentre il M5s torna a salire. Tutti con un segno positivo i partiti minori. È quanto emerge dal borsino dei partiti di un sondaggio Dire-Tecnè di questa settimana. Il partito di Giorgia Meloni è sempre primo partito col 28,6% (-0,1%) delle preferenze. Segue il Pd (19,4%), in calo dello 0,2%. Il M5s sale al 16.3% (+0,3%); Forza Italia al 10% (-0,1%); Lega all'8,7% (-0,3%) Quindi Azione 3,8% (+0,1%); Verdi-Sinistra 3,3% (+0,1%); Italia Viva 3% (+0,2%). Infine, +Europa al 2,4% (+0,1%).

Gli italiani continuano ad essere divisi sulla fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il 48% non ne ha, il 46,8% sì. Nell'ultima settimana la percentuale di coloro che hanno fiducia nella premier è calata dello 0,3% mentre è salita di 0,2% quella di chi non ha fiducia. Il 5,2% non sa (+0,1% negli ultimi sette giorni).

Aumentano, anche se di poco, gli italiani che non hanno fiducia nel governo Meloni, ormai stabilmente sopra il 50%. Nell'ultima settimana la fetta degli scontenti è cresciuta dello 0,1%. Il 51,1% non ha fiducia nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, a fronte del 41,8% (-0,2% negli ultimi sette giorni) che lo promuove. Molto ampia (7,1%) la percentuale di chi ‘non sa' (+0,1).