Sondaggi politici, Lega e FI calano ma c’è il boom di Fratelli d’Italia: il M5s si avvicina al Pd Nella nuova Supermedia dei sondaggi effettuata da YouTrend, Fratelli d’Italia guadagna quasi un punto – anche ai danni di Lega e Forza Italia – mentre nell’opposizione il M5s inizia a pensare a una rimonta sul Pd: ora li separano poco più di tre punti.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia si riprende dopo il calo estivo nella prima metà di settembre torna a guadagnare voti, ritornando vicino al 30%. Probabilmente questo è dovuto anche al fatto che Lega e Forza Italia perdono entrambi consensi, confermando lo strapotere di Giorgia Meloni all'interno della coalizione di centrodestra. Nell'opposizione invece il Pd si allontana da quota 20% e dà l'occasione al M5s di ridurre le distanze, portandosi a poco più di tre punti. Ecco chi scende e chi sale nella nuova Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend.

FdI torna sopra il 29% mentre Lega e Forza Italia perdono voti

Nel centrodestra, l'unico risultato positivo è quello di Fratelli d'Italia: +0,7%, sale al 29,2% e allontana il calo di voti affrontato durante l'estate. Il partito di Giorgia Meloni torna stabilmente sopra il 29%, a distanza di sicurezza dall'opposizione e anche dagli alleati. La Lega infatti è al 9,1%, con un calo dello 0,2%. La stessa quantità di voti che perde Forza Italia, attestandosi al 7% e confermandosi la terza forza della coalizione.

Il quarto partito della maggioranza è Noi Moderati (0,9%, +0,1%). Nel complesso, il centrodestra nell'ultima settimana ha guadagnato lo 0,2% dei voti: oggi raccoglie il 46,2% dei consensi a livello nazionale.

Tre punti tra M5s e Pd, in calo Azione e Italia viva

Nell'opposizione, il Partito democratico cala al 19,6% perdendo lo 0,3%. Il partito di Elly Schlein si allontana così dalla soglia del 20%, e si conferma in una fase in cui i consensi restano tra il 19% e il 21% senza riuscire ad andare oltre. Chi può pensare di approfittarne è il Movimento 5 stelle: salendo al 16,4% con un +0,3%, il M5s di Giuseppe Conte si porta a poco più di tre punti di distanza dal Pd. Dopo l'elezione di Schlein, i dem sono ritornati stabilmente il primo partito dell'opposizione (nei sondaggi), ma il Movimento potrebbe cercare di mettere in discussione questo risultato se la tendenza continuerà nelle prossime settimane.

Il centrosinistra, oltre al Pd, vede anche i risultati positivi dell'Alleanza Verdi-Sinistra (3,4%, +0,2%) e di +Europa (2,5%, +0,1%). Complessivamente, così, la coalizione arriva al 25,5% dei consensi nazionali. C'è invece una flessione per l'ex Terzo polo: Azione di Carlo Calenda va dal 3,8% al 3,7%, mentre Italia viva di Matteo Renzi scende dal 3% al 2,9%.

Tra gli altri partiti, la Supermedia rileva i risultati di due schieramenti. Italexit di Gianluigi Paragone è stabile al 2% dei voti, mentre Unione popolare di Luigi De Magistris cala in modo deciso e scende all'1,4%, mentre fino a una settimana fa era all'1,8%.