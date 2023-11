Sondaggi politici, la Lega di Salvini è il partito che perde più consenso nell’ultimo mese L’ultima media sondaggi, pubblicata da Bidimedia nella giornata del 26 novembre, mostra il flop della Lega di Salvini nell’ultimo mese: perde mezzo punto.

A cura di Annalisa Cangemi

In base all'ultima media sondaggi, pubblicata da Bidimedia nella giornata del 26 novembre – che calcola la media dei sondaggi diffusi nelle ultime 4 settimane, confrontandola con la media a 4 settimane precedente, considerando un solo sondaggio per istituto, il più recente – la variazione maggiore dell’ultimo mese, secondo i vari istituti italiani, è il mezzo punto perso dalla Lega di Salvini, che vale oggi nella media il 9,1%. Un calo netto, rispetto a un mese fa, della forza politica guidata dal vicepremier e ministro dei Trasporti.

Si segnalano poche altre variazioni sostanziali: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta stabile al primo posto della classifica, al 28,9%, e rispetto allo scorso mese non sale e non scende. Il Partito Democratico di Elly Schlein registra un piccolo calo, perde lo 0,1% e va al 19,6%. Rimangono stabili, senza alcuna variazione, il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, al 16,3%, Azione di Carlo Calenda, al 3,8%, e Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,9%. In crescita invece Forza Italia, che nell'ultimo mese guadagna lo 0,2% e si riporta così sopra il 7 (7,1%). In crescita dello 0,2% anche Più Europa (al 2,5%) mentre guadagna lo 0,1% Alleanza Verdi e Sinistra (3,5%). Nell'area dell'opposizione il partito che cresce di più nell'ultimo mese è Più Europa, mentre quello che fa registrare la peggiore perfomance in assoluto è la Lega di Salvini.

Stabili anche Per l'Italia di Paragone (1,8%), Noi Moderati (0,9%) e Unione Popolare (0,8%); mentre guadagna un decimo Democrazia Sovrana Popolare (0,8%).

Per quanto riguarda le coalizioni, il calo della Lega determina un calo di 3 decimi del Centrodestra, al 46% esatto. Ma la maggioranza resta comunque oltre 20 punti sopra il Centrosinistra, in crescita di due decimi al 25,6%. In crescita di quasi un punto e mezzo la fiducia in Giorgia Meloni, che vale oggi il 42,7%.