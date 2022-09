Primo sondaggio politico dopo la vittoria di Meloni alle elezioni: FdI cresce ancora, boom 5 Stelle Nel primo sondaggio politico realizzato dopo le elezioni da Euromedia Research, Fratelli d’Italia è sempre in testa e in crescita. Il Pd è secondo ma cala, vola il Movimento 5 Stelle dalle retrovie.

A cura di Tommaso Coluzzi

Sono passati appena quattro giorni dalle elezioni ed è già tempo di nuovi sondaggi politici. Di sorprese, ovviamente, ce ne sono ben poche. Ma è interessante capire come si stanno spostando i trend rispetto al voto del 25 settembre. Insomma, al di là della posizione dei partiti nelle intenzioni di voto è importante guardare chi cresce e chi cala ulteriormente. Euromedia Research ha realizzato il primo sondaggio elettorale del dopo-voto, pubblicato da Porta a Porta. In testa c'è sempre Fratelli d'Italia, seguito dal Pd. Ma attenzione: perché se Meloni continua a crescere, i dem continuano a calare.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è al 26,2% e si conferma primo partito italiano con un più 0,2% rispetto al risultato elettorale del 25 settembre. Segue sempre il Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta, con il 19% frutto di un meno 0,1% rispetto al voto di domenica. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, non si ferma più e sale al 16,3% con un più 0,8%. La crescita dei grillini continua a essere un tema importante, così come lo è stato nelle ultime settimane prima delle elezioni.

Allo stesso modo, però, i problemi non finiscono mai per la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio, secondo questo primo sondaggio, sarebbe calato di un altro mezzo punto rispetto al voto di domenica, scivolando all'8,3%. Tanto che Forza Italia di Silvio Berlusconi – che invece è rimasta stabile all'8,1% – è ormai pronta al sorpasso. In scia c'è anche il Terzo polo di Azione e Italia Viva: Renzi e Calenda segnano un altro più 0,1% e salgono al 7,9%.

L'alleanza Verdi e Sinistra scende di un decimo di punto, al 3,5%, seguita da +Europa che perde un altro 0,1% e passa al 2,7%. Italexit di Paragone salirebbe al 2,4%, con un balzo in avanti di mezzo punto. Noi Moderati si fermerebbe allo 0,9% e Impegno Civico di Luigi Di Maio sarebbe addirittura allo 0,4%.