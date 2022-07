Sondaggi politici, il Pd torna davanti a Fratelli d’Italia e la Lega tocca un nuovo minimo Tutti i principali partiti, ad esclusione del Pd che sale a prima forza politica nel Paese, risultano in calo nella media dei sondaggi che fa Termometro politico questa settimana.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia scende (lasciando il posto al Partito democratico), la Lega tocca nuovi minimi e nel Movimento Cinque Stelle continua l'emorragia di consensi: è il quadro che emerge dalla media dei sondaggi politici elettorali che Termometro Politico fa prendendo in considerazione le principali indagini della settimana. Vengono messe a confronto le rilevazioni di sette diversi istituti: SWG, TP, Ipsos, EMG, Tecné, Noto e Demopolis. Dalla media risulta un calo di tutti i principali partiti, ad esclusione del Pd che sale a prima forza politica nel Paese. Vediamo però nello specifico come voterebbero gli italiani se venissero chiamati oggi alle urne.

Come abbiamo detto, il più votato sarebbe il Partito democratico. Che grazie a un calo di FdI sale a prima forza politica al 22,8%. Fratelli d'Italia rimane comunque vicinissimo ai democratici, al 22,5%. Rispetto alle precedenti rilevazioni, però, il partito di Giorgia Meloni risulta in lieve calo. È in discesa anche il principale alleato nel centrodestra, la Lega, che tocca un nuovo minimo finendo al 14,8%. Il Carroccio rimane in terza posizione tra le principali forze politiche nel Paese, ma registra la metà dei consensi che aveva ottenuto alle ultime elezioni europee.

Un altro partito che continua a perdere consensi è il Movimento Cinque Stelle. Secondo la media di Termometro politico, infatti, i pentastellati arrivano appena al 10,9%. Un numero sul quale pesa sicuramente la scissione di Luigi Di Maio, commentano i sondaggisti, ma anche la crescita di formazioni sovraniste come Italexit. Rimane infine stabile Forza Italia, all'8,3%.

Tra le forze politiche minori la principale rimane la federazione di Azione e +Europa al 4,6%. Cresce leggermente Italia Viva, al 2,9%. Sinistra italiana e Verdi, insieme, sono al 3,9%.