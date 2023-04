Sondaggi politici, il Pd sempre più vicino a Fratelli d’Italia: nemmeno 8 punti tra Schlein e Meloni Il margine tra il Partito democratico di Elly Schlein e Fratelli d’Italia, di Giorgia Meloni, è sempre più stretto. Lo dice l’ultimo sondaggio dell’Istituto Ixè, che ha analizzato cosa voterebbero gli italiani se si tornasse oggi alle urne.

A cura di Annalisa Girardi

Si restringe sempre di più il divario tra Fratelli d'Italia e Partito democratico, rispettivamente prima e seconda forza politica nel Paese. Da oltre un mese, dopo le primarie dem che hanno eletto Elly Schlein come nuova segretaria, nei sondaggi politici elettorali si sta assistendo a una continua rimonta. La nuova leadership del Pd, in altre parole, sta facendo bene al partito in termini di consensi. Parallelamente FdI cala leggermente, tornando al di sotto della soglia del 30%. Il risultato? Il margine tra la forza politica guidata da Schlein e quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è sempre più stretto. Questo almeno è quello che risulta dall'ultima rilevazione dell'Istituto Ixè, che tra il 27 e il 30 marzo ha condotto un sondaggio sulle intenzioni di voto degli elettori italiani.

Se si tornasse oggi alle urne, comunque, il risultato non varierebbe rispetto allo scorso 15 settembre. Fratelli d'Italia resta la prima forza politica nel Paese con il 28,9%. Come abbiamo detto, però, si restringe il margine rispetto al Partito democratico, che si posiziona al secondo posto con il 21,1%. Ci sono poco più di sette punti e mezzo, quindi, tra FdI e i dem. I quali, allo stesso tempo, aumentano il vantaggio rispetto al Movimento Cinque Stelle, che nel sondaggio di Ixè troviamo al terzo posto con il 15,5% dei consensi.

La Lega è in quarta posizione, con circa venti punti percentuali in meno con quelli totalizzati dall'alleato di governo. Il Carroccio di Matteo Salvini si ferma infatti all'8,1%, seguito dall'altro alleato in maggioranza, Forza Italia, al 6,8%. Il Terzo polo di Azione e Italia Viva scivola quindi in sesta posizione al 6,7%.

Tra le forze politiche minori, l'Alleanza Verdi e Sinistra sarebbe l'unica a entrare in Parlamento se si andasse al voto oggi, superando la soglia di sbarramento e piazzandosi al 3,9%. Nel sondaggio si registra comunque una fetta molto importante di indecisi, segno che l'astensionismo sarebbe ancora molto alto se si tornasse oggi alle urne: il 44% degli intervistati ha infatti dichiarato che non saprebbe chi votare.