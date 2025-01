Sondaggi politici, il Pd recupera terreno su Fratelli d’Italia: quali partiti vanno meglio

video suggerito

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia ha un leggero calo, e il Partito democratico ne ‘approfitta' per ridurre il distacco. Nel frattempo tra gli altri partiti ci sono risultati altalenanti: la Lega e Forza Italia crescono, il Movimento 5 stelle è stabile, Alleanza Verdi-Sinistra scende. Sono i risultati del sondaggio politico realizzato da Swg per il Tg La7.

Fratelli d'Italia cala al 29,5% perdendo lo 0,3% dei voti. Mentre in altre rilevazioni il partito di Giorgia Meloni ha superato la soglia del 30%, in questa invece sembra perdere terreno e allontanarsi dalla cifra tonda. Il sondaggio, viste le date in cui gli elettori sono stati contattati, è influenzato solo in parte dal caso Santanchè, con la ministra e senatrice di FdI rinviata a giudizio.

Il Partito democratico invece cresce al 22,4% con un guadagno dello 0,2%. Una fase positiva per i dem di Elly Schlein, che in una settimana riducono di mezzo punto il distacco dal partito di Meloni. Al momento, comunque, la distanza è ancora decisamente ampia: poco più di sette punti. Insomma, non si parla di un divario che si possa pensare di colmare nel giro di poche settimane, anche perché dalle elezioni europee dello scorso giugno i partiti sono rimasti piuttosto vicini a queste percentuali.

Il Movimento 5 stelle è fisso all'11,6%, senza né salire né scendere nei consensi. Una stabilità che il M5s cercherà di ‘smuovere' tornando a crescere nei sondaggi. Nel frattempo, ieri il partito ha apportato un'altra novità, cambiando – come avevano deciso gli iscritti – la regola dei due mandati: chi ha fatto il parlamentare potrà candidarsi a presidente di Regione.

Risultati positivi per il resto del centrodestra, che a differenza di Fratelli d'Italia cresce. Forza Italia è al 9,2% con un +0,1%, mentre la Lega va all'8,5% crescendo di due decimi. Il distacco tra i due si riduce leggermente, ma nella rilevazione di Swg non ci sono dubbi su chi sia la seconda forza della maggioranza: i forzisti sono saldamente davanti al Carroccio, che comunque è in aumento e non paga i problemi del suo leader Salvini. Va bene anche Noi moderati, con l'1,1% (+0,1%). Nel complesso la coalizione prende il 48,3% dei voti.

Nell'opposizione, come detto, ci sono alti e bassi. Il calo più netto è quello di Alleanza Verdi-Sinistra al 6,4%, con una perdita comunque piuttosto contenuta (-0,2%). Per Avs continua a essere soddisfacente il risultato dei sondaggi, dato che si conferma un consenso superiore al 6%, mentre alle elezioni del 2022 oscillò tra il 3 e il 4%.

Tra gli altri partiti, Azione di Carlo Calenda cresce al 3,4% con un guadagno dello 0,1%. Italia viva di Matteo Renzi è stabile al 2,7%. Invece +Europa sale fino al 2,2% grazie a un +0,2%. Nel complesso, tutti i principali partiti di opposizione sommati prenderebbero il 48,7%.