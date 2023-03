Sondaggi politici, il Pd di Schlein in rampa di lancio: supera il M5s e accorcia le distanze con Fdi La Supermedia di questa settimana registra il sorpasso del Pd sul M5s: con la neo segretaria Schlein i dem guadagnano l’1,3% rispetto a due settimane fa.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultima Supermedia, calcolata dopo le primarie dem che hanno decretato la vittoria di Elly Schlein, fotografa in modo ‘ufficiale' il sorpasso del Pd sul M5S, sull'onda dell'effetto del voto dei gazebo, che tradizionalmente fornisce un significativo slancio ai democratici.

La novità non sembra turbare particolarmente gli equilibri complessivi, anzi Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si rafforza leggermente aumentando il suo consenso (al 30,4%), mentre si apre un fronte per il quinto posto tra Terzo Polo e Forza Italia. Il centrosinistra nel complesso però riceve una spinta verso l'alto, guadagnando l'1,3%.

I sondaggi considerati per la Supermedia, effettuata il 2 marzo, sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 25 febbraio), EMG (27 febbraio), Euromedia (22 febbraio), Ipsos (25 febbraio), Ixè (22 febbraio), Noto (28 febbraio), Piepoli (27 febbraio) SWG (20 e 27 febbraio) e Tecnè (18 e 25 febbraio).

Il voto delle liste

Rispetto al 16 febbraio, data d'uscita dell'ultima Supermedia, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sale leggermente, portandosi al 30,4% (+0,2 rispetto a due settimane fa). Al secondo posto troviamo il Partito Democratico, che gode dell'effetto traino delle primarie del 26 febbraio che hanno portato al voto oltre 1 milioni di persone, e supera i pentastellati: il partito guidato da Elly Schlein è dato al 17,2% (+1,3 rispetto a due settimane fa). Al terzo posto, il lieve discesa, troviamo il M5s di Giuseppe Conte, al 17,0% (-0,8), che soffre un po' della sovrapposizione di temi con il nuovo Pd, più spostato a sinistra dopo l'elezione della nuova segretaria.

Per quanto riguarda il centrodestra, la Lega di Salvini è l'unico partito in calo: è dato all'8,8% (-0,5%). Più sotto troviamo il Terzo Polo, al 7,2 (-0,4), praticamente allineato con Forza Italia, al 7,1% (+0,1%).

Analizzando la situazione degli altri partiti, i Verdi/Sinistra sono al 3,3% (+0,1), +Europa al 2,4% (-0,1), Italexit all'1,9% (-0,1), Unione Popolare all'1,7% (+0,2), Noi Moderati all'1,0% (-0,5).

Prendendo in considerazione invece le coalizioni, complessivamente il centrodestra è in calo rispetto alla precedente Supermedia: la coalizione di maggioranza è al 47,3% (-0,7 rispetto a due settimane fa). Il centrosinistra invece è in crescita, al 22,9% (+1,3).