Sondaggi politici, il Pd cresce di oltre due punti: Fratelli d’Italia stabile in prima posizione Secondo l’ultima media di tutti i sondaggi della settimana, fatta da Bidimedia, il Partito democratico è cresciuto di oltre due punti. Fratelli d’Italia resta però stabile in prima posizione.

A cura di Annalisa Girardi

Il Partito democratico non si ferma e continua a crescere nei sondaggi. Secondo l'ultima media di tutte le rilevazioni della settimana sulle intenzioni di voto, fatta da Bidimedia, nell'ultimo mese i dem hanno guadagnato quasi due punti e mezzo. Rimangono comunque invariati gli equilibri tra lo schieramento di centrodestra e quello di centrosinistra. E Fratelli d'Italia resta stabile al primo posto, con oltre il 29% dei consensi.

Se si andasse oggi al voto, il risultato resterebbe pressoché lo stesso dello scorso 25 settembre. Fratelli d'Italia vincerebbe le elezioni e sarebbe la prima forza politica nel Paese, con circa dieci punti di vantaggio sul Pd e venti dalla Lega. In seconda posizione troviamo infatti il Partito democratico, in netta crescita rispetto alle ultime settimane: con 2,4 punti percentuali in più, i dem salgono al 18,5%. Al terzo posto troviamo il Movimento Cinque Stelle, in calo rispetto alle ultime rilevazioni: i grillini perdono 1,4 punti percentuali e scendono al 16,2%.

Dopo i Cinque Stelle troviamo invece la Lega, stabile nei sondaggi al 9%. Il Carroccio, secondo la media dei sondaggi calcolata da Bidimedia, cresce comunque di 0,2 punti percentuali. A seguire il Terzo polo di Azione e Italia Viva, con il 7,6% dei consensi, che invece cede due decimi rispetto alle ultime stime. E a pochissimo margine di distanza, c'è Forza Italia con il 7%, stabile rispetto ai precedenti sondaggi.

Tra le forze politiche minori, l'unica a superare la soglia di sbarramento è l'alleanza di Verdi e Sinistra al 3% tondo, in calo di 0,4 punti percentuali. Tutti gli altri partiti sono al di sotto del 3% e non entrerebbero quindi in Parlamento.