Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola sopra il 30% e il Pd insegue: male la Lega

A cura di Luca Pons

Partito democratico e Movimento 5 stelle fanno bene: entrambi sono in crescita di alcuni decimi, e in particolare il M5s sembra essere in un momento positivo di crescita dei consensi. Ma nessuno dei due, questa settimana, va meglio di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni è supera il 30% e cresce più di tutti, aumentando ancora il distacco. I suoi alleati del centrodestra invece vanno male, così come quasi tutti gli altri schieramenti dell'opposizione. Ecco i risultati del sondaggio politico di Swg, condotto per Tg La7.

Fratelli d'Italia va al 30,2%, crescendo dello 0,4% e superando ancora una volta la soglia del 30% dei consensi. Il partito di Giorgia Meloni, già primo nei consensi, cresce più di tutti gli altri e così distanzia ancora di più tutti gli avversari. Nonostante le difficoltà a intervenire su temi sentiti come il caro bollette, e gli imbarazzi nazionali e internazionali legati ad esempio al caso Paragon o a diversi ministri e sottosegretari (tutti di FdI), Meloni resta fortissima nei sondaggi. Un tema di cui si è occupato anche il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato nell'ultima puntata del suo podcast riservato agli abbonati.

Intanto il Partito democratico sale al 22,2%. L'aumento dello 0,2% è un segnale che il partito si può mantenere stabilmente sopra il 20% – cosa che fino ad alcuni mesi fa non sembrava scontata – e che in generale i consensi sono in aumento. Ma la distanza da FdI resta, e anzi si allarga: esattamente otto punti. Un abisso, oggi.

Il Movimento 5 stelle cresce fino al 12,2%, con un significativo +0,3%. Non è chiaro se questo abbia un legame con le prese di posizione di Giuseppe Conte, che ha elogiato Donald Trump creando l'ennesima rottura tra i partiti all'opposizione, o con i suoi frequenti attacchi al governo Meloni sul caro bollette. Ma sicuramente il M5s si allontana dalla soglia del 10%, attorno a cui si è piazzato nei sondaggi degli ultimi mesi.

Quasi tutti gli altri partiti politici, al contrario, fanno registrare risultati negativi. Forza Italia scende al 9,2% anche se il calo è di appena un decimo. Poco male per i forzisti, che possono consolarsi sapendo che la Lega è calata fino all'8%, con un -0,2%. Ormai la distanza tra i due è di oltre un punto, e la linea salviniana di seguire Donald Trump (e Vladimir Putin) continuando a tifare per l'estrema destra anche in Europa non sembra pagare in termini di voti. La coalizione di maggioranza si chiude con Noi moderati all'1,1% (+0,1%).

Nell'opposizione, l'unico altro partito che guadagna terreno è Azione di Carlo Calenda: 3,2%, con un lieve +0,1%. Tutti gli altri, chi più chi meno, sono in discesa. Niente di grave per Alleanza Verdi-Sinistra, che cala al 6,5% (-0,1%) ma si conferma comunque tranquillamente al di sopra del 6%. Peggio per Italia viva di Matteo Renzi, che va al 2,8% dopo aver raggiunto il 3% la settimana scorsa, e per + Europa, che cala all'1,9% perdendo due decimi.