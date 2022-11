Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola oltre il 30% e stacca M5s e Pd (fermi al 16%) Fratelli d’Italia continua ad aumentare i consensi a suo favore e ormai ne ha quasi il doppio di quelli del M5s, che dopo aver superato il Pd è la seconda forza politica nel Paese. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Non si ferma Fratelli d'Italia, nei sondaggi politici il partito di Giorgia Meloni continua a crescere. Mentre la maggior parte delle forze politiche risulta in discesa nelle intenzioni di voto, FdI continua ad aumentare i consensi a suo favore: ormai ne ha quasi il doppio di quelli del M5s, seconda forza politica nel Paese (dopo aver superato il Pd). Ma vediamo nello specifico come è cambiato l'elettorato italiano a circa due mesi dalle elezioni e quale sarebbe il risultato se si andasse oggi alle urne.

Come abbiamo detto, Fratelli d'Italia viene confermato il primo partito con ampio margine. Non solo, la forza politica guidata da Meloni risulta in continua crescita: con un +0,3% rispetto alla scorsa settimana volta al 30,4%.

Il secondo partito nel Paese, il Movimento Cinque Stelle, è lontanissimo: i pentastellati si fermano al 16,9%, dopo aver perso 0,1 punti percentuali negli ultimi sette giorni. Anche il Partito democratico gira intorno a questa cifra: i dem però guadagnano un +0,2% rispetto all'ultima rilevazione e arrivano al 16,2%.

Al quarto posto, nella classifica delle forze politiche nel Paese, troviamo il Terzo polo di Azione e Italia Viva, che scende leggermente e ottiene il 7,9% dei consensi. In calo anche la Lega, che perde addirittura 0,5 punti percentuali e crolla al 7,6%. Non ottiene buoni risultati nemmeno Forza Italia, che anzi perde lo 0,4% rispetto al sondaggio del 14 novembre e cala al 6,4%. Insieme i due alleati di centrodestra, Carroccio e azzurri, non arrivano nemmeno alla metà dei consensi ottenuti da Fratelli d'Italia.

Per quanto riguarda le forze politiche minori, a posizionarsi sopra la soglia di sbarramento sono l'alleanza di Verdi e Sinistra, che cresce dello 0,2% e tocca il 4% e, infine, +Europa, che passa dal 2,9% della scorsa settimana al 3%. Tutte le altre forze politiche risultano sotto questa quota.