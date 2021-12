Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna in testa seguito dal Partito Democratico Secondo il sondaggio elettorale sulle intenzioni di voto di Termometro Politico, il primo partito è Fratelli d’Italia seguito dal Partito Democratico.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia in testa, davanti al Partito Democratico. Mentre la stragrande maggioranza dei sondaggi elettorali danno i dem di Enrico Letta in vantaggio rispetto al partito di Giorgia Meloni, secondo la rilevazione di Termometro Politico sarebbe proprio il gruppo della deputata romana ad essere ancora in testa nelle intenzioni di voto. La Lega, invece, resta terza e distanziata dal Pd tanto quando i dem sono distanti da Fratelli d'Italia. A pagare il prezzo più alto è ancora il Movimento 5 Stelle, che è molto staccato rispetto ai primi tre partiti e non sembra poter recuperare a breve lo svantaggio maturato nei mesi successivi alla fine del governo Conte due.

Fratelli d'Italia primo con il Pd secondo, insegue la Lega

Secondo il sondaggio di Termometro Politico sulle intenzioni di voto dei cittadini, in testa ci sarebbe Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, raccoglierebbe il 21,2% in caso di elezioni. A stretto giro troviamo il Partito Democratico di Enrico Letta – che quasi tutti gli altri sondaggisti danno avanti – al 20,3%, meno di un punto sotto gli avversari politici. La Lega di Matteo Salvini, a sua volta, è a poco più di un punto dai dem, precisamente al 19,2%. Staccato troviamo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece di risollevarsi con la guida dell'ex presidente del Consiglio sta sprofondando sempre di più: ora è al 15,2%, meno della metà di quanto raccolto alle elezioni politiche del 2018.

Sinistra Italiana davanti a Italia Viva, bene anche Azione

Tra i partiti che hanno percentuali sotto i dieci punti c'è sempre Forza Italia in testa, in questo caso con il 7,3%. A seguire troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,4%, Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,8%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%, i Verdi all'1,7%, +Europa all'1,5% e il Partito Comunista all'1,0%. Gli altri partiti vengono indicati con un 3,8% complessivo.