Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a salire: giù il M5s di Conte, il Pd guadagna terreno Nell’ultima rilevazione di Lab2101, Fratelli d’Italia ritorna a guadagnare punti sotto la guida di Giorgia Meloni. Su anche Lega e Forza Italia. I Movimento 5 stelle perde voti, mentre il Partito democratico cresce e riduce il distacco con il partito di Giuseppe Conte.

A cura di Luca Pons

Dopo un calo negli ultimi sondaggi elettorali, torna a risalire nei consensi Fratelli d'Italia. Nell'ultimo sondaggio pubblicato da Lab2101, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al 28,5% dei voti. Un dato più basso rispetto a quello di altre rilevazioni, dove Fratelli d'Italia supera il 30%, ma comunque in crescita rispetto all'ultimo sondaggio di Lab2101: +0,3% dal 5 gennaio.

Fratelli d'Italia torna a guadagnare voti, salgono anche Lega e Forza Italia

Nei primi giorni dell'anno, il partito di Giorgia Meloni ha probabilmente pagato anche l'aumento del prezzo della benzina, ed è calato nei sondaggi. Ora ritorna a crescere, come fanno anche la Lega (al 9,5%) e Forza Italia (al 6,7%). Per il partito di Matteo Salvini guadagna lo 0,1%, mentre quello di Silvio Berlusconi lo 0,2%. L'ultimo partito del centrodestra, Noi Moderati, perde lo 0,1% e scende allo 0,4%.

Nel complesso, i due partiti più forti del centrodestra – cioè Fratelli d'Italia e Lega – sono cresciuti rispetto al loro risultato alle elezioni del 25 settembre 2022. Allora, FdI prese il 26% e la Lega l'8,9%. È calato invece Forza Italia, se si guarda all'8,2% delle elezioni. Complessivamente, la coalizione di centrodestra nell'ultimo sondaggio arriva al 45,1%, in crescita dal 44% ottenuto alle elezioni.

Il Movimento 5 stelle perde punti e il Pd cerca di approfittarne

Per quanto riguarda le opposizioni, il partito che va più in alto nei consensi è il Movimento 5 stelle, al 18,1%, ormai consolidato come secondo partito in Italia nei sondaggi. Rispetto all'ultima rilevazione, però, il M5s di Giuseppe Conte perde l0 0,1%. Una flessione leggera, dopo diverse settimane in crescita che hanno portato il partito a passare dal 15,6% del 25 settembre al 18,1% attuale.

Al terzo posto c'è il Partito democratico, che arriva al 15,2% dei consensi. Per il partito di Enrico Letta, che si trova a circa un mese dal voto delle primarie per scegliere il nuovo segretario o la nuova segretaria, non è un risultato entusiasmante: alle elezioni aveva preso il 19% dei voti. Rispetto all'ultimo sondaggio, però, c'è un aumento dello 0,2%, che permette al Pd di riguadagnare terreno nei confronti del Movimento 5 stelle.

Guardando al resto del centrosinistra, sono in calo sia l'Alleanza Verdi-Sinistra, che passa dal 4% al 3,9%, sia +Europa, che scende dal 2,8% al 2,7% e si allontana ulteriormente dalla soglia di sbarramento. Per avere dei rappresentanti in Parlamento, infatti, con l'attuale legge elettorale un partito deve superare il 3% dei voti. Il sondaggio tiene conto anche dei voti per Articolo Uno (1,3%, +0,1% rispetto all'ultima rilevazione) un partito nato nel 2017 in opposizione alle politiche del Partito democratico ma che negli ultimi giorni si sta riavvicinando proprio al Pd.

Complessivamente, quindi, la coalizione di centrosinistra raccoglie il 23,1% dei consensi. È quali la metà di quelli ottenuti dal centrodestra, ed è in calo anche rispetto al 26% del 25 settembre, soprattutto a causa della perdita di voti del Partito democratico.

Azione e Italia viva superano il 9% e si avvicinano alla Lega

Tra gli altri partiti, il Terzo polo formato da Azione e Italia viva, guidati rispettivamente da Carlo Calenda e Matteo Renzi, ottiene il 9,1% dei voti. È in crescita dello 0,2% rispetto all'ultimo sondaggio, e di quasi un punto e mezzo dal suo risultato delle elezioni, quando ottenne il 7,8% dei voti.

La coalizione tra Azione e Italia viva al momento è il quinto partito nei sondaggi, dopo Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle, Partito democratico e Lega. Questo risultato, però, la porta a superare il 9% dei consensi e avvicinarsi al partito di Matteo Salvini, che ora dista solo 0,4 punti percentuali.