Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sopra il 30%: Meloni vola mentre il Pd di Letta crolla Secondo l’ultima Supermedia Fratelli d’Italia ha superato stabilmente il muro dei trenta punti nei sondaggi, il Movimento 5 Stelle è secondo mentre il Partito Democratico continua a crollare.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni non si ferma più. La leader di Fratelli d'Italia e il suo partito continuano a volare nelle intenzioni di voto. Non c'è altro modo di definire l'incredibile scalata cominciata con la campagna elettorale e continuata di mese in mese, in piena luna di miele con il Paese. La presidente del Consiglio e i suoi non smettono di racimolare consensi e dominano i sondaggi politici. La Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana vede ancora una volta Fratelli d'Italia in testa, con il Partito Democratico che intanto non riesce minimamente a fermare l'emorragia di consenso. Il Movimento 5 Stelle, invece, è ormai stabilmente seconda forza del Paese, anche se ha smesso di crescere nelle ultime settimane. Vediamo i dati nel dettaglio.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni guadagna un punto tondo in due settimane e, secondo la Supermedia, sale al 30,6%. È la prima volta per la presidente del Consiglio – in media, considerando i sondaggi dei maggiori istituti demoscopici – sopra ai trenta punti. A seguire c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece tiene al 17,2% senza perdere ne guadagnare neanche uno zero virgola. Terzo il Partito Democratico di Enrico Letta che, nel giorno del primo confronto tra i tre potenziali nuovi segretari, deve registrare un altro meno 0,8% che lo porta al 15,9%.

La Lega di Matteo Salvini si è stabilizzata all'8,8%. Un risultato che non può essere certo soddisfacente per il Carroccio, né per il suo leader, ma che al momento li tiene davanti ai concorrenti più stretti. Parliamo del Terzo Polo di Azione e Italia Viva, che sale dello 0,1% e arriva al 7,9%, e soprattutto di Forza Italia di Silvio Berlusconi, che invece perde mezzo punto e scivola al 6,4%.

L'Alleanza Verdi e Sinistra cala dello 0,1% e passa al 3,5%, seguita da +Europa al 2,4% segnato da un meno 0,1%. Chiudono Italexit al 2,2% (più 0,1%), Unione Popolare all'1,7% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,3% (più 0,2%).