Sondaggi politici, Fratelli d'Italia sale al 29,7% e allontana il Pd: Lega e Forza Italia appaiati Fratelli d'Italia sfiora il 30% e la fiducia nel governo Meloni è stabile. Lieve calo per il Pd, al 22,4%, mentre M5s e Avs non registrano variazioni. Lega e Forza Italia invece, tornano appaiati. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia sale al 29,7% e aumenta la distanza con il Partito democratico, in lieve calo. Stabili Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, mentre Lega e Forza Italia raccolgono la stessa percentuale di consensi. Vediamo chi scende e chi sale secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico.

Fratelli d'Italia sfiora il 30%

Rispetto al precedente sondaggio del 7 febbraio, Fratelli d'Italia recupera due decimi e sale al 29,7%. Da quasi due mesi ormai, FdI oscilla attorno alla soglia del 30%, consolidando il suo primato nelle rilevazioni. La sua crescita contribuisce ad allungare lo stacco con il Partito democratico, che invece registra una lieve perdita, dello 0,1%. I dem raccolgono il 22,4%, a più di sette punti di distanza da FdI.

Nelle prossime rilevazioni però, potrebbero registrarsi delle variazioni. Queste settimane sono state turbolente per il governo Meloni, pressato dalle opposizioni attorno al caso Almasri e allo scandalo Paragon. Sul primo indaga il Tribunale dei ministri, che avviato una richiesta di esposizione degli atti nei confronti del ministero della Giustizia e del Viminale per determinare quanto accaduto con il rilascio del generale libico. L'indagine, partita dalla Procura di Roma, coinvolge la premier, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano. Una volta conclusi gli accertamenti, i giudici valuteranno se archiviare l'inchiesta o richiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere.

Quanto al caso Paragon, dopo aver apposto il segreto di Stato e aver deciso di non riferire in Parlamento, oggi il ministro Nordio ha escluso il coinvolgimento della polizia penitenziaria nelle operazioni di intercettazione. Ma sullo spionaggio subito da Luca Casarini e Francesco Cancellato restano ancora parecchie incognite, che lasciano intendere che la vicenda potrebbe nascondere qualcosa di più grande. Per il momento però, il governo non sembra avere molto da temere: la fiducia nei suoi confronti è rimasta sostanzialmente stabile.

Per quanto riguarda il centrosinsitra invece, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra non riportano variazioni e si fermano, rispettivamente, all'11,3% e al 6,5%. Forza Italia e Lega invece, sono in lieve calo (-0,1%) ma restano appaiati, all'8,6%.

Tutti gli altri partiti restano distanti, al di sotto della soglia di sbarramento. Azione è stabile al 2,7%, mentre Italia Viva sale al 2,5% (+0,2%), seguita da Più Europa al 2,0%. Infine, Pace Terra Dignità è all'1,2% assieme a Democrazia Sovrana Popolare e Noi Moderati.