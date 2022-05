Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito davanti al Pd: rimane distante la Lega Fratelli d’Italia è la prima forza politica nel Paese, davanti al Partito democratico: lo afferma l’ultimo sondaggio di Swg, trasmesso per il telegiornale di La7 questa sera.

A cura di Annalisa Girardi

È testa a testa tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico nell'ultimo sondaggio di Swg, trasmesso per il telegiornale di La7 questa sera. Il partito di Giorgia Meloni è infatti primo tra le forze politiche, ma quello di Enrico Letta è ad appena un punto e mezzo di distanza. Andiamo quindi a vedere le intenzioni di voto e quali sono i partiti che hanno aumentato maggiormente i loro consensi nell'ultima settimana.

Se gli italiani fossero chiamati oggi alle urne il partito più votato, secondo le rilevazioni di Swg, sarebbe Fratelli d'Italia con il 22,9%. Il partito di Meloni, rispetto all'indagine di lunedì scorso, risulta in crescita di 0,3 punti percentuali. Aumenta i propri consensi esattamente dello 0,3% anche il Partito democratico, che passa dal 21% al 21,3%. Rimane invece stabile, in terza posizione, la Lega. Il partito di Matteo Salvini è fermo al 15,6%, un risultato che è quasi la metà di quello ottenuto nel 2019 alle elezioni europee.

In perdita invece il Movimento Cinque Stelle, che rispetto a lunedì scorso scende di 0,2 punti percentuali fino al 12,6%. Perde invece lo 0,4% Forza Italia, che arriva così al 7,6% dei consensi secondo le intenzioni di voto raccolte da Swg. Tra le forze politiche minori l'unica a oltrepassare la soglia di sbarramento è la federazione composta da +Europa e Azione, che (seppur in leggero calo, di 0,1 punti percentuali) si posiziona al 5,2%.

Tutti gli altri partiti sono sotto il 3%. Se si andasse a votare oggi, in altre parole, non otterrebbero seggi in Parlamento. Italia Viva risulta al 25,5%, i Verdi al 2,4% come Mdp / Articolo 1 e Italexit con Paragone. Sinistra Italiana si posiziona al 2,3% e Alternativa all'1%.