Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito davanti a Lega e Pd. Crescono M5s e Forza Italia Fratelli d’Italia è il primo partito nel Paese, anche se in calo rispetto alla scorsa settimana. Anche la Lega e il Partito democratico, rispettivamente in seconda e terza posizione nelle intenzioni di voto, perdono consensi. Crescono invece il Movimento Cinque Stelle e Forza Italia: ecco il quadro fotografato dal consueto sondaggio del lunedì di Swg.

A cura di Annalisa Girardi

È Fratelli d'Italia la prima forza politica nel Paese, davanti a Lega e Partito democratico. Lo afferma il consueto sondaggio politico elettorale del lunedì di Swg, andato in onda durante il telegiornale di La7. Che sottolinea, tuttavia, come tanto il partito di Giorgia Meloni quanto quello di Matteo Salvini e di Enrico Letta risultino in calo. Tornano invece a crescere il Movimento Cinque Stelle e Forza Itaia. Ma andiamo a vedere nello specifico come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne e cosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana.

Come abbiamo detto, sul primo gradino del podio troviamo Fratelli d'Italia, che questa settimana ottiene il 20,3% dei consensi, lo 0,2% in meno della scorsa settimana. Subito dopo la Lega, che passa dal 20,1% di lunedì scorso al 20% attuale. E in terza posizione il Partito democratico, ugualmente in calo dal 19,1% di sette giorni fa al 18,8% registrato oggi.

Rimbalzo in avanti, invece, per il Movimento Cinque Stelle che guadagna 0,6 punti percentuali arrivando al 15,8%, forse anche per effetto della risoluzione degli scontri interni e della conferma di Giuseppe Conte come leader. Con la stessa percentuale cresce anche Forza Italia che va dal 6,5% della settimana scorsa al 7,1% di oggi, lunedì 26 luglio.

Tra le forze politiche minori, invece, per prima troviamo Azione che risulta però in calo: con lo 0,3% in meno rispetto alla settimana scorsa il partito di Carlo Calenda si ferma al 3,8%. A seguire Sinistra Italiana, che aumenta lievemente i consensi a suo favore e questa settimana ottiene il 2,5%, al di sotto della soglia di sbarramento. Subito dopo Articolo 1 al 2,4%, seguito da Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3%.