Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in testa con il Pd che insegue, crollano Lega e 5 Stelle Secondo il sondaggio politico di Dire e Tecnè, Fratelli d’Italia è il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini. Il Pd è a un soffio, mentre crollano Lega e Movimento 5 Stelle. Boom di Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia è in testa nelle intenzioni di voto. Il partito guidato da Giorgia Meloni, secondo il sondaggio realizzato da Dire e Tecnè, è davanti a tutti gli avversari politici nelle preferenze degli italiani. Il Partito Democratico – che quasi tutti gli altri sondaggisti danno in testa – insegue e si trova a un soffio di distanza: pochi decimi di punto percentuale. Brutte notizie, invece, per Lega e Movimento 5 Stelle, che continuano a crollare inesorabilmente. Dalle retrovie, intanto, rispunta Forza Italia, con un balzo in avanti importante che lo riporta oltre i dieci punti percentuali. Vediamo nel dettaglio le intenzioni di voto raccolte nel sondaggio.

Fratelli d'Italia vola in testa, il Partito Democratico a un soffio

In testa nelle intenzioni di voto, secondo il sondaggio Monitor Italia, c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabile rispetto a un mese fa con il 21,9%. A inseguire a strettissimo giro c'è il Partito Democratico di Enrico Letta, che guadagna lo 0,2% e sale al 21,6%, praticamente a un terzo di punto percentuale da Meloni e i suoi. I due partiti hanno accumulato un distacco importante dai rispettivi alleati di coalizione: la Lega di Matteo Salvini perde lo 0,4% e scende al 16,7%, a un livello ancora più basso rispetto alle elezioni politiche del 2018; per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, la situazione è ancora più drammatica, con un meno 0,3% arriva al 12,8%, praticamente ai minimi storici.

Forza Italia torna sopra i dieci punti, male Italia Viva

Forza Italia di Silvio Berlusconi, intanto, si riavvicina a grandi passi. Dopo mesi – se non anni – di netto distacco tra le prime quattro forze politiche e il partito azzurro, Forza Italia recupera l'1,2% in un mese e sale a un tondissimo 10,0%. Staccata – ma prima tra i partiti minori – c'è la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, che perde lo 0,2% e scende al 4,6%. A chiudere troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (meno 0,3%), Europa Verde al 2,4% (più 0,1%) e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,3% (meno 0,1%).