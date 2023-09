Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è in testa ma la fiducia in Giorgia Meloni è sempre più bassa Nel nuovo sondaggio di Tecnè per l’agenzia Dire, c’è un lieve calo per Fratelli d’Italia e Lega, ma scende anche il Pd: tra i grandi partiti cresce solo il Movimento 5 stelle. Intanto, il gradimento verso Giorgia Meloni e il suo governo continua a scendere.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia ha un leggero calo, come la Lega, mentre Forza Italia resta stabile. Nell'opposizione, il Pd fa un passo indietro e il Movimento 5 stelle avanza. Le preferenze per i partiti nel sondaggio politico realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire non fanno presagire dei sorpassi imminenti, ma il dato sulla fiducia è preoccupante per Giorgia Meloni e il suo governo: dall'inizio dell'estate, i giudizi negativi degli elettori sono decisamente aumentati.

Calano Fratelli d'Italia e Lega, stabile Forza Italia

Fratelli d'Italia è al 28,4%, con un lieve -0,1% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Non è un calo particolarmente significativo, ma continua un trend di discesa dopo lo 0,7% perso in tutto il mese di agosto per il partito di Giorgia Meloni.

Anche la Lega, all'8,8%, perde un decimo di punto: lo schieramento di Matteo Salvini si mantiene attorno alla soglia del 9% senza superarla. Il secondo posto nella coalizione di centrodestra spetta a Forza Italia che, stabile al 10,2% rimane in doppia cifra.

Giù il Pd, cresce il Movimento 5 stelle

Tra le fila dell'opposizione, il Partito democratico va al 20,1%: Elly Schlein non approfitta della flessione di Fratelli d'Italia nell'ultimo periodo, perdendo lo 0,2% delle preferenze e restando a oltre otto punti di distanza da Giorgia Meloni. Al contrario, il Movimento 5 stelle sale al 15,8% con un +0,3%, riducendo il distacco dal Pd a poco più di quattro punti.

Il resto del centrosinistra vede Alleanza Verdi-Sinistra crescere al 3,6% (+0,1%) mentre +Europa scende al 2,4% (-0,1%). Nell'ex Terzo polo, invece, va bene Azione di Carlo Calenda (3,7%, +0,1% e sempre più vicino alla soglia di sbarramento delle europee, fissata al 4%) mentre è in calo Italia viva di Matteo Renzi: 2,4% dei voti, lo 0,2% in meno in una settimana.

Crolla la fiducia verso Giorgia Meloni e il suo governo

Se dai partiti di opposizione non sembra esserci una seria minaccia elettorale nei confronti di Fratelli d'Italia, al momento, la presidente del Consiglio potrebbe preoccuparsi osservando i dati sul gradimento verso di lei e verso il suo governo. Infatti, la fiducia nell'esecutivo ha continuato a calare dopo il crollo di agosto: il 50,2% degli elettori esprime un giudizio negativo, mentre solo il 42,4% è positivo.

Lo stesso vale per Giorgia Meloni, nonostante i numeri per adesso siano più rassicuranti: ormai a dare un parere favorevole è il 47,6% degli intervistati, mentre il 47,5% è sfiduciato. Due dati praticamente identici, quando fino a qualche settimana fa i ‘fiduciosi' erano decisamente di più rispetto ai contrari.