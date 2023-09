Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla mentre il Pd cresce: male anche Forza Italia, su la Lega Il nuovo sondaggio politico Dire-Tecnè mostra, rispetto a fine luglio, un calo di quasi un punto per Fratelli d’Italia. Leggera crescita per Lega e Pd, M5s stabile, va male anche Forza Italia che però resta sopra il Carroccio.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia è ancora il primo partito in Italia con distacco, ma nel mese di agosto ha visto una perdita di consensi. Lo registra il sondaggio politico Dire-Tecnè, il primo pubblicato dal 30 luglio. Dopo la pausa estiva, i partiti riprendono le loro attività e nella rilevazione FdI risulta più basso di quasi un punto, mentre la stessa Giorgia Meloni cala nell'indice di fiducia. Non che la concorrenza (dentro e fuori dalla maggioranza) ne approfitti in modo decisivo: Pd e la Lega fanno registrare una crescita di pochi decimi, mentre il Movimento 5 stelle resta fermo.

Quasi un punto in meno per Fratelli d'Italia e Forza Italia, su Lega e Pd

Fratelli d'Italia è al 28,5%. Rispetto al sondaggio pubblicato il 30 luglio è un calo dello 0,7%. Non è un caso che anche i dati sulla fiducia nei confronti di Giorgia Meloni siano in deciso calo, dal 53,4% al 48,3%. Il partito di Meloni resta comunque la prima forza politica in Italia, tanto più perché al secondo posto il Partito democratico sale al 20,3%, guadagnando lo 0,3%. Un passo avanti per Elly Schlein, ma non abbastanza da impensierire FdI, che resta a oltre otto punti di distacco nella rilevazione.

Restando nell'opposizione, il Movimento 5 stelle è fisso al 15,5%. Il mese di agosto, segnato dai primi effetti concreti della fine del reddito di cittadinanza, non avrebbe quindi portato un particolare aumento nei consensi per Giuseppe Conte e il suo partito.

Forza Italia in questa rilevazione è al 10,2%. Rispetto ad altri sondaggio, che piazzano FI al terzo posto nella coalizione di centrodestra, qui il partito di Antonio Tajani supera la Lega. Va detto, però, che ad agosto anche Forza Italia ha visto un -0,7%, come Fratelli d'Italia. Invece la Lega è all'8,9%, in aumento rispetto all'8,7% di fine luglio.

Il centrosinistra guadagna lo 0,7%, il centrodestra perde l'1,2%

L'ex Terzo polo, che ormai è di fatto separato sul piano politico, fa un leggero passo avanti: Azione passa dal 3,5% al 3,6%, mentre Italia viva va dal 2,5% al 2,6%. Per il partito di Carlo Calenda, in particolare, si avvicina la soglia del 4% che sarà importantissima alle prossime elezioni europee, nel 2024.

A formare la coalizione di centrosinistra, insieme al Pd, c'è anche l'Alleanza Verdi-Sinistra che cresce dal 3,4% al 3,5%, mentre +Europa va dal 2,2% al 2,5%. Complessivamente, i tre partiti raccolgono il 26,3% dei voti, con un guadagno dello 0,7% rispetto a luglio. Al contrario, i tre partiti del centrodestra sommati arrivano al 47,6%, ma nell'ultimo mese sono calati dell'1,2%.