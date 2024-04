video suggerito

Sondaggi politici, chi sale e chi scende nella corsa verso le elezioni europee di giugno Nella corsa verso le elezioni euroee di giugno, conduce la gara Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, stabilmente in testa con il 27,4%. Segue il Pd di Schlein, in lieve calo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il borsino dei partiti verso le elezioni europee di giugno mostra Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni stabilmente in testa con il 27,4% (+0,1% rispetto alla settimana precedente). Seguono il Partito Democratico con il 19,7% (in leggero calo, perde lo 0,1%) e il Movimento 5 Stelle con il 16,3% (+0,1 in una settimana). Sono i dati che emergono da un sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 18 e il 19 aprile.

Al quarto posto resta stabile Forza Italia di Antonio Tajani al 10,1 (percentuale invariata rispetto all'ultima rilevazione) seguita dalla Lega al 7,8% (-0,1), Stati Uniti d'Europa al 5,1% (-0,4), Verdi e Sinistra al 3,7% così come Azione (+0,1), Libertà di Cateno De Luca al 2,1% (+0,1). Chiude Pace, Terra e dignità all'1,7% (+0,1). Dichiarano il voto: 54,5%; astensione/incerti: 45,5%.

La classifica dei leader

Il borsino dei leader politici verso le europee vede la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in testa con il 43,6% (-0,1% rispetto alla scorsa settimana); seguono Antonio Tajani, stabile al 34,8%, e Giuseppe Conte, con il 31% (+0,2%).

Giù dal podio, guida il resto della classifica la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, stabile al 29,6% (-0,2%). La segue poco sotto Matteo Salvini con il 27,8% (-0,2%), poi Emma Bonino con il 23,7% (-0,3%); Maurizio Lupi con il 23,1% (+0,1); Carlo Calenda con il 20,1% (-0,2%); Angelo Bonelli con il 16,1% (+0,1%); Nicola Fratoianni con il 15,6% (-0,2%); Matteo Renzi con il 14,9% (-0,1%).

Cala la fiducia nel governo Meloni

Diminuisce, seppur di poco, la percentuale di chi ha fiducia nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che, perdendo lo 0,1%, si attesta al 39,7%. Secondo il sondaggio, il 53,4% degli elettori non ha fiducia nell'esecutivo, percentuale in diminuzione dello 0,2% rispetto a una settimana fa. La quota degli indecisi sale al 6,9% (+0,3%).