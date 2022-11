Sondaggi politici, Fratelli d’Italia doppia il Partito democratico: Meloni oltre il 30% Fratelli d’Italia totalizza più del 30% dei consensi, doppiando letteralmente quelli del Pd, che non è più la seconda forza politica nel Paese. È questo il risultato del sondaggio Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia ha doppiato il Partito democratico nei sondaggi. Se i dem appena due mesi fa, al momento delle elezioni, erano la seconda forza politica nel Paese, ora alcune cose sono cambiate: il Pd ha perso consensi cedendo il secondo gradino del podio al Movimento Cinque Stelle e FdI ha guadagnato alcuni punti percentuali portandosi oltre il 30%, ben distante da tutti gli altri partiti. Questa è la fotografia catturata anche dal sondaggio di Swg per il telegiornale di La7. Vediamo nello specifico cosa ci dicono le intenzioni di voto.

Fratelli d'Italia è il primo partito nel Paese, al 30,3%. La forza politica guidata da Giorgia Meloni ha aumentato i propri consensi in questi primi due mesi di governo, anche se in realtà perde 0,1 punti percentuali rispetto alla scorsa settimana. Resta invece invariato il risultato del Movimento Cinque Stelle, ormai saldo in seconda posizione con il 16,9%. Al terzo posto, invece, troviamo il Partito democratico, che continua la sua emorragia di consensi: i dem passano dal 16,2% al 15,8%, uno dei risultati più bassi degli ultimi anni.

A seguire troviamo il Terzo polo di Azione e Italia Viva, stabile in quarta posizione con l'8,1%. La Lega viene confermata anche dal sondaggio Swg in quinta posizione: il Carroccio questa settimana ottiene solamente il 7,8% dei consensi, registrando comunque un lieve aumento rispetto alle stime di sette giorni fa. In leggera risalita anche Forza Italia, che registra il 6,5%. Tra le forze politiche minori, l'alleanza di Verdi e Sinistra è l'unica sopra la soglia di sbarramento al 4,3%.

Il sondaggio di questa settimana indaga anche il giudizio degli elettori sulla manovra, appena arrivata in Parlamento. Quella del governo di centrodestra a guida Meloni ottiene 5,3 punti, lo stesso risultato di quella del primo governo Conte. La manovra del governo giallorosso, il Conte II, invece aveva totalizzato un punteggio più basso, di 4,7. Discorso inverso per quella del governo Draghi, che aveva registrato 5,8 punti.