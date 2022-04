Sondaggi politici, Fratelli d’Italia continua a salire, giù il Partito democratico e la Lega Il partito di Giorgia Meloni ad oggi otterrebbe il 21,8% dei consensi, contro il 20,8% del Partito democratico. La Lega scende ancora e arriva al 15,6%.

A cura di Giacomo Andreoli

Fratelli d'Italia continua a crescere nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per il Tg La7, il partito di Giorgia Meloni è al primo posto con il 21,8% dei consensi, in crescita dello 0,2% rispetto al sondaggio di una settimana fa. Il distacco con il Partito democratico, al secondo posto, sale così all'1%. La formazione guidata da Enrico Letta perde lo 0,4% e scende al 20,8%.

Giù anche la Lega, che passa dal 15,9% al 15,6%. Il Carroccio, così, riprende la lunga discesa in atto dal 2019, interrotta brevemente nelle ultime settimane. Al quarto posto il Movimento 5 stelle, stabile al 12,9%. Scende sotto l'8%, invece, Forza Italia, in calo dello 0,2% e quotato al 7,8%. Un gradino ancora più in basso, poi, la federazione tra +Europa e Azione, che ad eventuali elezioni otterrebbe il 5% dei voti.

Tra i partiti minori, invece, cresce dello 0,1% Mdp-Articolo 1, stimabile al 2,7%. Poi Sinistra Italiana è stabile al 2,6%, mentre Italia Viva cresce al 2,5% (+0,1%), equiparando i Verdi (in crescita dello 0,2%). Su di uno 0,3%, infine, Italexit di Gianluigi Paragone. Tutte le altre liste, assieme, totalizzerebbero il 3,6%. Scende poi dell'1% la percentuale di chi non si esprime: dal 42% al 41%.

Con questi numeri un eventuale centrodestra di nuovo unito (con Lega, Fdi, Forza Italia e partiti minori) otterrebbe circa il 47,2% dei consensi. Il centrosinistra (formato da PD, M5s, Sinistra Italiana, Mdp e Verdi) si fermerebbe invece al 41,5%. Le formazioni liberal-democratiche di area centrista, infine, totalizzerebbero il 7,5%. Una eventuale alleanza tra centrosinistra e centristi supererebbe l'insieme dei partiti di centrodestra, ma al momento i veti incrociati tra Movimento 5 stelle e Italia Viva/Azione la rendono una prospettiva difficilmente praticabile.

Il sondaggio è stato realizzato su un campione di 1200 persone maggiorenni e residenti in Italia, intervistato tra il 13 e il 19 aprile. Il margine d'errore statistico è del 2,8%.