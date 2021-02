A governo insediato e operativo, cala lievemente la fiducia degli italiani in Mario Draghi. Che rimane comunque oltre quota 50%. Invece, per quanto riguarda i consensi ai partiti, si nota subito come stare all'opposizione stia giovando a Fratelli d'Italia, che si porta a meno di un punto di distanza dal Partito democratico. Questo il quadro che è emerso dall'ultimo sondaggio di Termometro Politico che ha indagato le intenzioni di voto e il parere dei cittadini nei confronti del nuovo presidente del Consiglio. Vediamo che cosa è emerso.

Draghi, come abbiamo detto, continua a godere della fiducia della maggior parte degli italiani, del 56,4% secondo le stime di Termometro Politico. Si tratta però di una percentuale in calo rispetto alle precedenti rilevazioni. Prima del giuramento, infatti, era stato toccato un picco del 60%, ma poi si sono registrate delle oscillazioni. Specialmente per quanto riguarda l'elettorato di alcuni partiti: in quello leghista, per esempio, si è passati da un livello di fiducia massimo superiore al 73% per poi scendere, nell'ultimo sondaggio al 62,6%. Stabile invece il consenso degli elettori del Pd che è oltre l'85%. Sulla durata del governo Draghi non tutti sono d'accordo: per il 33,7% degli intervistati dovrebbe arrivare alla fine dell'emergenza, mentre per il 31,8% la scadenza è la data dell'elezione del nuovo capo dello Stato, prevista per gli inizi del 2022. Infine, il 30,3% crede che il governo resterà in carica fino alla fine della legislatura nel 2023.

Al di là delle tempistiche con cui resterà in carica, la priorità del governo ora è definire le misure con cui contrastare la pandemia di coronavirus e dare una spinta alla campagna vaccinale. Dopo un anno di emergenza, si nota però come le restrizioni inizino a pesare sempre più sui cittadini: il 19,5% afferma che la situazione stia iniziando a diventare psicologicamente insopportabile, a cui si aggiunge un 18% che sostiene di aver già passato il limite di sopportazione. Solo un 5,6% afferma che la situazione attuale sia migliorata rispetto ai mesi scorsi.

Infine, il sondaggio di Termometro politico ha indagato le intenzioni di voto degli italiani. Troviamo la Lega salda il prima posizione al 24%, in crescita. A seguire il Pd in calo, al 19,4%. E soprattutto, a meno di un punto di distanza da Fratelli d'Italia, sul terzo gradino del podio (18,5%). Scende anche il M5s e si posizione al 15%, contro Forza Italia che sale al 6,2%.