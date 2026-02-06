Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora primo, segue il Pd: FI allunga lo stacco con la Lega

Il centrodestra è stabile, con FdI al 29,9%. Forza Italia allunga lo stacco con la Lega. Anche le opposizioni, al netto di qualche minima variazione per Pd e M5s, si mantengono sui livelli ormai noti. Ecco il sondaggio Supermedia Youtrend/Agi.

Il centrodestra è stabile, con Fratelli d'Italia primo al 29,9%. Sale Forza Italia, che allunga lo stacco con la Lega. Complessivamente stabili anche le opposizioni che, al netto di qualche minima variazione per Partito democratico e Movimento 5 Stelle, si mantengono sui livelli ormai noti. Vediamo nel dettaglio che cosa emerge dall'ultima Supermedia di Youtrend per Agi.

Le intenzioni di voto

I sondaggi continuano a confermare il primato di Fratelli d'Italia. Se nelle settimane scorse si era assistiti a una leggera flessione, ora il calo sembra essere decisamente rientrato. FdI si posiziona al 29,9% con una variazione dello 0,1% rispetto al dato di due settimane fa.

Nella maggioranza va sicuramente segnalato come dato interessante la ripresa di Forza Italia, che incassa tre decimi e sale all'8,9%. Un incremento che seppur moderato permette agli azzurri di allungare di quasi un punto lo stacco con la Lega. A questa dinamica contribuisce anche il lieve calo del Carroccio, che perde due decimi, attestandosi all'8%.

Quella che si appresa a concludersi non è stata una settimana semplice per il partito di Matteo Salvini. Le indiscrezioni sull'addio di Roberto Vannacci, che alle europee aveva fatto guadagnare 500mila preferenze alla Lega, hanno trovato riscontro nella realtà, con l'annuncio ufficiale comunicato dall'ex generale poco prima del Confederale. La separazione è stata particolarmente tesa, tra scambi di accuse e critiche lanciate da ambo le parti.

Al momento la Lega non sembra aver accusato il colpo. Bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire quale sarà l'impatto dell'uscita di Vannacci, che intanto si prepara a scendere in campo con il suo partito, Futuro Nazionale. Per ora è stato depositato solamente il simbolo, ma nei sondaggi la creazione dell'eurodeputato è già data al 4%. Vediamo se questo dato verrà confermato nelle settimane a seguire.

Spostandoci nel centrosinistra, il quadro è piuttosto stabile. Il Pd cala di poco, appena due decimi, e raccoglie il 22%. Anche per il Movimento 5 Stelle la variazione è minima, -0,1%, e fa mantenere al partito il 12,2%. Alleanza Verdi-Sinistra è fermo, al 6,4%.

Tra i partiti più piccoli, Azione perde tre decimi ed è dato al 2,9%. Seguono Italia Viva, al 2,4% (+0,1%) e +Europa, all'1,7%. Chiude Noi Moderati con l'1,2% (+0,1%).

Le coalizioni

Le coalizioni riflettono i movimenti dei singoli partiti. Di conseguenza, anche qui possiamo dire che gli equilibri sono rimasti invariati. Il centrodestra incassa il 48% mentre il centrosinistra è dato al 30,1%. Va ricordato, come sempre, che la Sueprmedia coalizioni tiene conto delle alleanze formatesi prima delle ultime politiche, quelle del 2022. Nel dato del centrosinistra quindi, non vengono conteggiate le percentuali del M5s, né quelle di altri partiti come Iv o +Europa. Attualmente un eventuale campo largo (con Pd, M5s, Avs e ipoteticamente Iv) raccoglierebbe il 44,7%.