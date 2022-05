Sondaggi politici, FdI primo partito davanti a Pd e Lega: Meloni stacca Salvini di quasi 7 punti Fratelli d’Italia è il primo partito davanti a Pd e Lega: questi ultimi due, però, perdono consensi negli ultimi sette giorni mentre FdI continua la sua ascesa. Ecco il sondaggio di Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia è il primo partito nel Paese, secondo l'ultimo sondaggio di Swg trasmesso questa sera durate il telegiornale di La7. La forza politica guidata da Giorgia Meloni si conferma sul primo gradino del podio anche questa settimana, seguita dal Partito democratico e dalla Lega: questi ultimi due, però, perdono consensi negli ultimi sette giorni mentre FdI, dall'opposizione, continua la sua ascesa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le intenzioni di voto: ecco come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Fratelli d'Italia è il primo partito al 22,6%, in crescita rispetto a lunedì scorso di 0,5 punti percentuali. Aumenta così la distanza dal Partito democratico che invece questa settimana risulta in calo: i dem passano infatti dal 21,6% al 21% in soli sette giorni, una discesa di oltre mezzo punto percentuale. A seguire, la terza forza politica nel Paese risulta essere la Lega: anche il Carroccio però ha a che fare con una (seppur lieve) emorragia di consensi. Il partito di Matteo Salvini scende infatti al 15,6%, rispetto al 15,8% di una settimana fa. Ci sono quasi sette punti percentuali tra la Lega e FdI, alleato nel centrodestra.

Ancora più distante è il Movimento Cinque Stelle, sebbene questa settimana i pentastellati abbiano guadagnato una manciata di consensi: passano infatti dal 12,5% di lunedì scorso al 12,8% attuale. È stabile, dietro il M5s, Forza Italia che rimane all'8% anche nell'ultima rilevazione. Non perde né ottiene consensi anche la federazione di Azione e +Europa, che rimane ferma al 5,3%.

Sono questi i partiti oltre la soglia di sbarramento. Tutte le altre altre forze politiche minori, sebbene per la maggior parte risultino in crescita questa settimana, sono al di sotto del 3%: in ordine troviamo MDP Articolo 1 (2,5%, +0,2), Italia Viva (2,4%, +0,2), i Verdi (2,4%, + 0,1) e Sinistra Italiana (2,1%, -0,3).

Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.