Sondaggi politici, Fdi perde oltre un punto in un mese: è al 28,5%, il dato più basso dell’ultimo anno L’ultimo sondaggio politico pubblicato da Ipsos mostra un arretramento per il centrodestra: -1,4% rispetto allo scorso mese, con un risultato complessivo del 46,6%.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio politico Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera e realizzato tra il 7 e 9 novembre 2023, ha fotografato le intenzioni di voto degli italiani. Si evidenzia un calo deciso per Fratelli d'Italia, che perde più di un punto in un mese. "Prosegue il progressivo calo del consenso intorno all'operato dell'esecutivo: dalla ripresa dopo le ferie prevalgono le opinioni negative, che agli inizi di novembre si rafforzano, con quasi la metà degli italiani (49%) che boccia l'operato del governo, a fronte del 40% che invece esprime approvazione", ha commentato Nando Pagnoncelli, ad di Ipsos Italia, presentando il sondaggio politico.

Anche per la presidente del Consiglio – sostiene la rilevazione di Ipsos – crescono i giudizi negativi registrando un'approvazione del 41% con un dissenso che quota invece 48%.

Le intenzioni di voto: cala il Cdx, Csx stabile

Fratelli d'Italia cala di oltre un punto nell'ultimo mese, collocandosi al 28,5% il dato più basso dal dopo voto. In calo anche la Lega, di quasi un punto: il Carroccio è al 9,2%, con un calo dello 0,9% nell'ultimo mese. Cresce invece Forza Italia (di meno di un punto): è al 7,8% con un aumento dello 0,8%. Un dato che secondo Pagnoncelli è legato al posizionamento moderato all'interno della coalizione, e anche alla visibilità e all'apprezzamento di cui gode il suo leader Antonio Tajani. Ma l'aumento di consenso per gli azzurri non riesce a compensare il calo di crollo di Lega e Fratelli d'Italia.

Nel complesso, quindi, il centrodestra segna un arretramento (-1,4% rispetto allo scorso mese, con un risultato complessivo del 46,6%), di cui però non beneficia l'opposizione: il Pd perde ancora decimali (mezzo punto rispetto a ottobre) e si colloca al 18%, un risultato inferiore al dato delle Politiche; al contrario guadagnano qualcosa le formazioni minori, in particolare +Europa, che sale dello 0,6% e giunge al 2,6%.

Complessivamente il centrosinistra rimane stabile, con un incremento di due decimali. Stabile anche il Movimento 5 Stelle, oggi al 17%, contro il 16,9% dello scorso mese. Per quanto riguarda le forze dell'ex Terzo polo, si registra una lieve risalita di Italia viva (+0,5% che la porta al 3,5%) che sorpassa di poco Azione che si attesta al 3,1%.

Il giudizio sui leader politici

Tra i leader politici, il sondaggio evidenzia la discesa di Matteo Salvini: il leader della Lega perde i due punti guadagnati a ottobre e torna ai livelli di settembre. In positivo invece Maurizio Lupi, che cresce di due punti, al 22. Stabili gli altri: in testa rimane Antonio Tajani (32), stabile Giuseppe Conte (31). Nessuna variazione per gli altri con Elly Schlein al 25 e i rimanenti sotto il 20.