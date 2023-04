Sondaggi politici, Fdi e Pd in difficoltà, Forza Italia aggancia il Terzo Polo Nell’ultima Supermedia di AGI/YouTrend appaiono in difficoltà i primi due partiti italiani: scendono sia Fratelli d’Italia che il Pd.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima Supermedia effettuata e diffusa da AGI/YouTrend, i principali partiti italiani, ovvero Fratelli d'Italia e Partito Democratico, sono in calo. Mentre guadagnano qualcosa Lega e Forza Italia, che in questo momento è in subbuglio per le condizioni di salute del leader Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva.

I risultati della Supermedia, basata questa settimana su un numero di sondaggi lievemente inferiore al solito, a causa della pausa delle festività pasquali, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma quindi in discesa sotto il 29%, e il Pd accusa una battuta d'arresto che lo riporta sotto il 20%, dopo il trend positivo delle ultime settimane, dovuto al rinnovamento del partito sotto la spinta della nuova segretaria Elly Schlein.

Le rilevazioni mostrano anche un effetto del ricovero di Silvio Berlusconi, con Forza Italia che guadagna e aggancia il Terzo Polo al 7,4%.

Le intenzioni di voto

La Supermedia di AGI/YouTrend fotografa per Fdi una percentuale del 28,6%, in calo dello 0,5% rispetto a due settimane fa. Anche il Pd è in discesa: con una perdita dello 0,3% si piazza al secondo posto, con il 19,7%. Il M5s di Giuseppe Conte invece cresce dello 0,2% rispetto alla Supermedia di due settimane fa, e arriva al 15,8%, al terzo posto nella classifica delle forze politiche. La crescita maggiore è delle altre due forze di maggioranza, Lega e Forza Italia: la prima è data al 9,0%, con un balzo in avanti dello 0,4% rispetto alla Supermedia di due settimane fa; la seconda, con un +0,4% arriva al 7,3%.

Il Terzo polo, l'alleanza tra Azione e Iv che stenta a decollare per le liti interne tra i due leader Calenda e Renzi, fa registrare un lieve calo: è al 7,3%, stessa percentuale degli azzurri (-0,1%). Per quanto riguarda gli altri partiti, nel centrosinistra si registra qualche difficoltà anche per Verdi/Sinistra, al 3,0% (-0,2% rispetto a due settimane fa); e ancora, +Europa al 2,2% (con una percentuale invariata); Italexit al 2,1% (rimane ferma rispetto alla precedente Supermedia); Unione Popolare al 1,6% (+0,1%) e infine Noi Moderati al 1,2% (=).

Complessivamente, se si considerano le coalizioni, abbiamo un centrodestra in salita, al 46,1% (+0,3% rispetto alla precedente Supermedia di 14 giorni fa); mentre il centrosinistra scende al 24,9% (-0,4%).