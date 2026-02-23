Politica
Sondaggi politici, Fdi e Lega perdono quasi un punto in due mesi: il partito di Vannacci sfiora il 2%

Mentre il partito del generale Roberto Vannacci irrompe sulla scena politica, i partiti di Meloni e Salvini perdono consenso: Fdi e Lega risultano in calo, perdono rispettivamente lo 0,7% e lo 0,8% rispetto alle rilevazioni di dicembre 2025.
A cura di Annalisa Cangemi
Secondo le intenzioni di voto degli italiani raccolte nel primo rapporto Human Data – la nuova piattaforma AI-driven che si occupa di analizzare e spiegare i dati di tutti i social network (integrandoli anche con le ricerche demoscopiche), Giorgia Meloni continua a essere il leader politico più apprezzato, con distacco rispetto agli altri. E il suo partito, Fratelli d'Italia, arriverebbe primo se si votasse oggi.

Chi sale e chi scende tra i principali partiti italiani

Il partito della presidente del Consiglio dunque si conferma in cima alla classifica, seppur in calo, con il 28,1% del consenso (-0,7% rispetto alla rilevazione di dicembre 2025). A seguire troviamo il Partito Democratico, con il 21,5% (+0,1% rispetto a dicembre 2025); mentre il Movimento 5 Stelle di Conte si aggiudica ancora il terzo posto, nelle preferenze degli italiani, con il 12,7 (-0,8% rispetto alla rilevazione di due mesi fa).

Nel campo del centrodestra, il secondo partito è ancora Forza Italia di Tajani con il 9,8% (con un aumento dello 0,2%); la Lega di Salvini perde quasi un punto, calando al 7,8% (-0,8% rispetto all'ultimo sondaggio del 2025); nessun movimento per Alleanza Verdi Sinistra, con il 5,8% (invariato). A seguire c'è Azione di Calenda al 3,3% (+0,1%), Italia Viva di Renzi al 2,4% (-0,2% rispetto alla rilevazione precedente). La novità di questo mese è Futuro Nazionale di Vanacci, che prenderebbe l'1,9% (sotto la soglia di sbarramento). Chiudono il Partito Liberaldemocratico ha l'1,6% (+0,1%) e Più Europa con l'1,5% (-0,2%).

Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra: Futuro Nazionale di Vannacci vicino alla Lega

La classifica dei leader

Come dicevamo, Giorgia Meloni continua a essere il leader politico preferito dagli italiani, con una percentuale del 44,5% (-0,2% rispetto a dicembre 2025). Al secondo posto c'è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 33,1% (+0,3%). Chiude il podio il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con il 30,3% (-0,9%). Quarto posto per la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, con il 28,7% (+0,2%). Più giù si colloca il leader ella Lega, Matteo Salvini, con il 26,2% (-0,8%).

